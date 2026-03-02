Hoppá: bor helyett drog volt a hordókban – Videó

Szép fogás: a békéscsabai rendőrök 33 kiló kábítószergyanús növényi őrlemény foglaltak le. A drog egy része még ömlesztett formában volt, más része pedig már kiadagolva várt a fogyasztókra, amikor a hatóságok megérkeztek a helyszínre.

Drogfogás Békésben - őrizetben a dílerek

A rendőrök február 26-án 6 órakor jelentek meg a medgyesegyházi tanyán és még két másik helyszínen. A Békéscsabai Rendőrkapitányság egyik, kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt folyó nyomozása terjedt ki a megyeszékhelytől a dél-békési városig.

Egy békéscsabai férfi a gyanú szerint drogot terjesztett, és a gyorsteszt eredménye alapján fogyasztott is az illegális szerből. Az anyagot egy medgyesegyházi férfitól vette, aki egy szintén medgyesegyházi kannabisztermesztő ügyfele lehetett. A békéscsabai nyomozók a mezőkovácsházi, gyulai, sarkadi és békési kollégákkal együttműködve vizsgálták a hármas ténykedését, és a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Körös Közterületi Támogató Alosztályának egységeivel egy időben, kora reggel csaptak le rájuk.

A medgyesegyházi termesztőnél hordókban, zsákokban állt a kábítószert tartalmazó növényi törmelék: részben ömlesztve, részben már kiporciózva 33 kilogramm várt a fogyasztókra. Minden bizonnyal voltak, akik már fizettek az anyagért, mivel a rendőrök 2,377 millió forintot foglaltak le a férfitól. A nála tartott kutatás során közel kétezer doboz zárjegy nélküli cigarettát is találtak a rendőrök, ezért értesítették a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. A másik medgyesegyházi férfi autójának csomagtartójában, egy cigarettás dobozban volt droggyanús, fehér por. A tőle vásárló békéscsabai férfinál elfogásakor a gyanú szerint növényi őrleményt találtak, a kábítószergyanús anyagot és az autóját is lefoglalták.

Ugyanezen a napon a rendőrök három, ehhez a gyanúsítotti körhöz köthető fogyasztót is előállítottak és kihallgattak. A Békéscsabai Rendőrkapitányság őrizetbe vette a kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsított békéscsabai és medgyesegyházi férfiakat – számolt be róla a Police.hu.