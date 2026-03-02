RETRO RÁDIÓ

Medencéből élvezi a napsugarakat Nádai Anikó

A műsorvezető szemrevaló fotón pózolt. Nádai Anikó Zalakaroson pihente ki a tél fáradalmait.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 09:00
Nádai Anikó kikapcsolódás műsorvezető

Magyarország egyik legismertebb műsorvezetője, Nádai Anikó nem csak tehetséges, de gyönyörű nő is, aki kivételesen nem munkával, hanem pihenéssel töltötte a hétvégéjét.

Nádai Anikó
Nádai Anikó nem mindennapi fotót posztolt Fotó: Metropol

Nádai Anikó szexi képen mutatkozott

Fürdőruha, hotel, egy medence, nem is kell több. Nádai Anikó nem csak munkájában sikeres, de magánéletében is, karrierje és családja is központi részét képezi életének, így bőven akad tennivalója. Most azonban eljött a kikapcsolódás ideje, a műsorvezető ezt pedig a lehető legszebb zalakarosi térségben teszi.

Tavaszra ébredtünk. Ismét nagyon szuper hétvégét tölthettünk Zalakaroson

- kezdte Nádai Anikó posztjában, ahol nem csak ő látható, hanem ha tovább lapozunk a gyerekek is rögtön szemet szúrnak.

„Gyerekekkel a legtökéletesebb hely a pihenésre” - írta.

Rajongóinak rögtön szemet szúrt Anikó szépsége és bája:

  • Gyönyörű szépség vagy Anikó!
  • Klassz fotók 
  • Cukik vagytok

- olvadoztak.

 

 

