Íme, az első fotó: Nádai Anikó gyönyörű volt az esküvőn

Nádai Anikó és Hajmásy Péter 2022 januárja óta jegyben jár, a rajongók pedig joggal remélték, hogy 2025 nyarára már férj és feleség lesz az álompárból. Erre azonban még egy kicsit várni kell!

Fotó: Szabolcs László

Nádai Anikóék ugyanis már többször is elhalasztották az esküvőjüket: korábban azért, mert épp építkeztek, hogy minél hamarabb be tudjanak költözni álmaik otthonába, most pedig Hajmásy Péter – vagy ahogy sokan hívják: Hagyma – egészségi állapota miatt.

Nádai Anikó párja ugyanis betegséggel küzd, a szívével vannak gondok, ezért most az a legfontosabb számukra, hogy javuljanak az értékei.

„A betegségem miatt nem szeretném elrontani az esküvőnket, mert mindenki miattam aggódna és engem figyelne a ceremónia közben. Senki nem tudná igazán jól érezni, elengedni magát az esküvőn. Így arra a döntésre jutottunk Anival közösen, hogy elhalasztjuk a lakodalmunkat, mert ilyen formában nem lenne sok értelme. Ne arról szóljon az esküvő, hogy mikor esek össze, hanem inkább a boldogságról és a szeretetről. Viszont egy év múlva szeretnénk megtartani a lagzit”

– beszélt a Borsnak őszintén Nádai Anikó párja arról, hogy miért hozták meg drasztikusnak tűnő döntésüket.

Nádai Anikó és Hagyma ezért most mások esküvőjén igyekeznek ellesni, hogy milyen egy igazi álomlagzi. Úgy tűnik, szombaton is valaki más nagy napján jártak.

Hajmásy ugyanis egy gyönyörű fotót tett közzé az eseményről, sőt, egy szerelmi vallomást is mellékelt a bejegyzéshez.

„Elég vagy nekem egy életre, de egy élet Veled nem elég”

– írta romantikusan Hajmásy Péter.

