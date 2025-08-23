Lesújtó szombat: elhunyt a 90-es évek rock legendája

A mexikói rockzenekar, a Coda énekese, Xava Drago 56 éves korában elhunyt. Drago csütörtökön Mexikóvárosban halt meg gyomorrákkal vívott küzdelem után. Zenekartársai a banda közösségi oldalán keresztül erősítették meg a szomorú hírt.

Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

„Összetört a szívünk. Mély szomorúsággal szeretnénk közölni veletek, hogy szeretett Xava elhunyt” – olvasható a zenekar Instagram-fiókján spanyol nyelven írt bejegyzésben: „Szeretetünket küldjük az egész családjának, és teljes szívünkből kívánjuk, hogy hamarosan megnyugvást és békét találjanak. Veletek vagyunk. Xava mindig harcos volt – szerette, amit csinált, mindig intenzív volt, mindig szenvedélyes.”

„Mélységesen hálásak vagyunk, hogy megoszthattuk vele az életünket és a színpadot; ez nagy megtiszteltetés és hihetetlen kiváltság volt” – folytatódik a bejegyzés. „Szeretnénk köszönetet mondani a rajongóknak, a barátoknak, a médiának, az orvosoknak, Xava családjának és mindenkinek, aki szívét és támogatását adta, hogy vállvetve álljon mellette ezen a nehéz úton – egy úton, amely sajnos most véget ért.”

A valódi nevén Salvador Aguilar énekesnél körülbelül egy éve diagnosztizáltak gyomorrákot. Nyíltan beszélt rákdiagnózisáról. Valójában a hónap elején búcsút intett a nyilvános életnek, miután az orvosok kimerítették az összes lehetséges kezelési lehetőséget. Három nappal később megjelent utolsó szólóalbuma, a Gracias Infinitas, amelyet betegségének utolsó hónapjaiban vett fel, búcsúként a zenétől. A Coda énekeseként Xava Drago a 90-es évek egyik legnagyobb mexikói rockikonjává vált - írja a Pennlive oldala.