„Véget ért, és mi csak…” - Jennifer Lopez a válása után is Ben Affleckkel foglalkozik

Jennifer Lopez a Ben Affleckkel való válására utalt Las Vegas-i rezidenciája nyitóestjén. Az énekesnő december 30-án indította el koncertsorozatát – közölte a People.

Humorral próbálja elfedni házassága összeomlását Jennifer Lopez Fotó: Getty Images / hot! magazin

Jennifer Lopez még mindig Ben Affleckkel foglalkozik

Jennifer Lopez humorral reflektált szerelmi életére, és a Ben Affleckkel kötött házasságára tett utalással nyitotta meg Las Vegas-i rezidenciáját.

December 30-án, az Up All Night koncertsorozat első estjén az 56 éves énekesnő arról beszélt, mennyit változott az élete a tíz évvel ezelőtti Las Vegas-i rezidenciája óta.

Hatalmas megtiszteltetés, hogy újra felkértek. Tudjátok, hogy eltelt 10 év, 10 év az utolsó itteni rezidenciám óta? Majdnem napra pontosan. Egy pillanat alatt elszállt, nem igaz?

– mondta a közönségnek, majd hozzátette:

És ez idő alatt csak kétszer voltam férjnél

– tette hozzá nevetés közepette.

Ez nem igaz. Csak egyszer volt. Csak olyan volt, mintha kétszer lett volna

– egészítette ki, újabb nevetést kiváltva a közönségből.

Csak viccelek. Csak viccelek. Véget ért, és mi csak… Rendben van

– mondta, miközben viccesen a levegőbe rúgott, a dobos pedig megütött egy cintányért.

Minden rendben van. A jó hír az, hogy tanulok és fejlődöm, és most a boldog korszakunkat éljük. Én a boldog korszakomban vagyok

– mondta.

Az énekesnő eredetileg 2002 és 2004 között járt az 53 éves Ben Affleckkel , miután megismerkedtek a Gigli című film forgatásán.

, miután megismerkedtek a című film forgatásán. 2021-ben újra egymásra találtak, majd 2022 júliusában titokban összeházasodtak.

Jennifer Lopez 2024 augusztusában adta be a válókeresetet, pontosan két évvel azután, hogy megtartották a nagyobb esküvői fogadásukat a színész georgiai birtokán.

A szakítás óta a sztárpár megőrizte a jó viszonyt, amennyire azt lehet. Októberben újra együtt jelentek meg az énekesnő filmjének premierjén, amelynek Ben Affleck volt a producere, és közösen pózoltak a vörös szőnyegen.