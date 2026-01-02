„Véget ért, és mi csak…” - Jennifer Lopez a válása után is Ben Affleckkel foglalkozik
Tíz évvel ezelőtt volt a legutóbbi Las Vegas-i rezidenciája. Jennifer Lopez felelevenítette, mik történtek azóta szerelmi életében.
Jennifer Lopez a Ben Affleckkel való válására utalt Las Vegas-i rezidenciája nyitóestjén. Az énekesnő december 30-án indította el koncertsorozatát – közölte a People.
Jennifer Lopez még mindig Ben Affleckkel foglalkozik
Jennifer Lopez humorral reflektált szerelmi életére, és a Ben Affleckkel kötött házasságára tett utalással nyitotta meg Las Vegas-i rezidenciáját.
December 30-án, az Up All Night koncertsorozat első estjén az 56 éves énekesnő arról beszélt, mennyit változott az élete a tíz évvel ezelőtti Las Vegas-i rezidenciája óta.
Hatalmas megtiszteltetés, hogy újra felkértek. Tudjátok, hogy eltelt 10 év, 10 év az utolsó itteni rezidenciám óta? Majdnem napra pontosan. Egy pillanat alatt elszállt, nem igaz?
– mondta a közönségnek, majd hozzátette:
És ez idő alatt csak kétszer voltam férjnél
– tette hozzá nevetés közepette.
Ez nem igaz. Csak egyszer volt. Csak olyan volt, mintha kétszer lett volna
– egészítette ki, újabb nevetést kiváltva a közönségből.
Csak viccelek. Csak viccelek. Véget ért, és mi csak… Rendben van
– mondta, miközben viccesen a levegőbe rúgott, a dobos pedig megütött egy cintányért.
Minden rendben van. A jó hír az, hogy tanulok és fejlődöm, és most a boldog korszakunkat éljük. Én a boldog korszakomban vagyok
– mondta.
- Az énekesnő eredetileg 2002 és 2004 között járt az 53 éves Ben Affleckkel, miután megismerkedtek a Gigli című film forgatásán.
- 2021-ben újra egymásra találtak, majd 2022 júliusában titokban összeházasodtak.
- Jennifer Lopez 2024 augusztusában adta be a válókeresetet, pontosan két évvel azután, hogy megtartották a nagyobb esküvői fogadásukat a színész georgiai birtokán.
A szakítás óta a sztárpár megőrizte a jó viszonyt, amennyire azt lehet. Októberben újra együtt jelentek meg az énekesnő filmjének premierjén, amelynek Ben Affleck volt a producere, és közösen pózoltak a vörös szőnyegen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre