„Véget ért, és mi csak…” - Jennifer Lopez a válása után is Ben Affleckkel foglalkozik

Tíz évvel ezelőtt volt a legutóbbi Las Vegas-i rezidenciája. Jennifer Lopez felelevenítette, mik történtek azóta szerelmi életében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 18:30
Jennifer Lopez válás vallomás Ben Affleck

Jennifer Lopez a Ben Affleckkel való válására utalt Las Vegas-i rezidenciája nyitóestjén. Az énekesnő december 30-án indította el koncertsorozatát – közölte a People.

Humorral próbálja fedni házassága összeomlását Jennifer Lopez
Humorral próbálja elfedni házassága összeomlását Jennifer Lopez Fotó: Getty Images / hot! magazin

Jennifer Lopez még mindig Ben Affleckkel foglalkozik

Jennifer Lopez humorral reflektált szerelmi életére, és a Ben Affleckkel kötött házasságára tett utalással nyitotta meg Las Vegas-i rezidenciáját.

December 30-án, az Up All Night koncertsorozat első estjén az 56 éves énekesnő arról beszélt, mennyit változott az élete a tíz évvel ezelőtti Las Vegas-i rezidenciája óta.

Hatalmas megtiszteltetés, hogy újra felkértek. Tudjátok, hogy eltelt 10 év, 10 év az utolsó itteni rezidenciám óta? Majdnem napra pontosan. Egy pillanat alatt elszállt, nem igaz?

– mondta a közönségnek, majd hozzátette:

És ez idő alatt csak kétszer voltam férjnél

– tette hozzá nevetés közepette.

Ez nem igaz. Csak egyszer volt. Csak olyan volt, mintha kétszer lett volna

– egészítette ki, újabb nevetést kiváltva a közönségből.

Csak viccelek. Csak viccelek. Véget ért, és mi csak… Rendben van

– mondta, miközben viccesen a levegőbe rúgott, a dobos pedig megütött egy cintányért.

Minden rendben van. A jó hír az, hogy tanulok és fejlődöm, és most a boldog korszakunkat éljük. Én a boldog korszakomban vagyok

– mondta.

  • Az énekesnő eredetileg 2002 és 2004 között járt az 53 éves Ben Affleckkel, miután megismerkedtek a Gigli című film forgatásán.
  • 2021-ben újra egymásra találtak, majd 2022 júliusában titokban összeházasodtak.
  • Jennifer Lopez 2024 augusztusában adta be a válókeresetet, pontosan két évvel azután, hogy megtartották a nagyobb esküvői fogadásukat a színész georgiai birtokán.

A szakítás óta a sztárpár megőrizte a jó viszonyt, amennyire azt lehet. Októberben újra együtt jelentek meg az énekesnő filmjének premierjén, amelynek Ben Affleck volt a producere, és közösen pózoltak a vörös szőnyegen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
