Durva: Jennifer Lopez mély kivágású ruhája kiverte a biztosítékot egy esküvőn!

A negatív kritika egyre hangosabb lett a közösségi médiában.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.26. 15:30
Jennifer Lopez botrány esküvő

A világhírű énekesnő, Jennifer Lopez nemrég fellépett egy igen fényűző, 6,7 millió dolláros indiai esküvőn, ahol rengeteg negatív vélemény érte merész fellépőruháját. Az amerikai-indai örökösnő, De Netra Mantena és a Superorder nevű platform egyik alapítója és műszaki igazgatója  Vamsi Gadiraju a hét elején házasodott össze a Taj Lake Palace közelében, amely a James Bond: Polipka című filmben is szerepelt.

Jennifer Lopez nemcsak az idei magyarországi koncertjén forrósította fel a hangulatot az MVM Dome-ban, hanem egy igazi fényűző, indai esküvőn is (Fotó: Szabolcs László)

Jennifer Lopez merész fellépőruhája tiszteletlenségre vall?

Az esküvő látványvilágát és dekorációját az Altair by Janki Desai készítette, és a rendezvény összköltségét körülbelül 6,7 millió dollárra becsülik, nagy eséllyel magyarázható. hogy Jennifer Lopez miért fellépőként volt jelen az indiai esküvőn. A vendégek között számos Bollywood-sztár és Donald Trump Jr., a jelenlegi amerikai elnök fia is jelen volt. Az esküvők egyik legalapvetőbb szabálya, hogy nem illik túlöltözni a menyasszonyt a nagy napján, de a világhírű énekesnőt ez láthatóan nem zavarta, mikor egy csillogó dresszben és testszínű harisnyában lépett színpadra. Jennifer többféle ruhát is viselt, köztük néhány csillogó dresszt és egy fekete bodyt.

Egyesek „kulturális érzéketlenségnek” nevezték JLo ruháját, míg mások azzal védték meg az énekesnőt, hogy aki Jennifer Lopezt jön megnézni a fellépésére, az tudja, milyen jellegű szetteket szokott viselni a színpadon – írja a LadBible.

Még ha néhányan a közösségi médiában panaszkodtak is a megosztó fellépőruhák miatt, a vendégek táncoltak és élvezték a zenét. 

Jennifer Lopez fellépőruhái az alábbi videóban megtekinthetőek!

 

 

