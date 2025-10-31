Jennifer Lopez édesanyja ellopta a show-t – Videó

Bár a magyar rajongók is láthatták a nyáron az MVM Dome színpadán, mire képes az 56 éves Jennifer Lopez, a 79 éves édesanyja produkciója láttán sejthetjük, kitől örökölte a tehetségét. Guadalupe Rodríguez a C+C Music Factory gigaslágerére lendül táncba, de még hogy!

Jennifer Lopez anyukája 79-évesen is képes ellopni a show-t (Fotó: Anthony Maule / MEGA)

A kor csak egy szám: Jennifer Lopez anyukája 79-évesen is képes ellopni a show-t

Amikor anya meglátogatja a forgatást... A legenda, azaz a Lupinator.

– írta Instagram-oldalán J.Lo, a felvétel láttán pedig valóságos kommentcunami lepte el a sztár közösségi oldalát.

„80 éves lesz! Hihetetlen! Hajrá, Lupe!”

– lelkendezett egy kommentelő.

„Ő a legjobb! Soha nem felejtem el, hogy mellette ültem valamelyik koncerteden. Páratlan az energiája!”

– írta egy másik hozzászóló.

„IGEN, imádom az energiáját! Imádom”

– reagált valaki.

„A hölgy mindent tud! Élvezzük az életet!”

– osztotta meg véleményét egy újabb hozzászóló.

„Szerintem ezt a koreográfiát be kell venni a műsorainkba”

– írta Jenifer Lopez egyik táncosa.

Mutatjuk az elképesztő videót Jennifer Lopez édesanyjáról: