Jennifer Lopez édesanyja ellopta a show-t – Videó

A sztár 79 éves anyukája elemében van. Jennifer Lopez édesanyja meghazudtolja a korát.

Jennifer Lopez anyuka tánc

Bár a magyar rajongók is láthatták a nyáron az MVM Dome színpadán, mire képes az 56 éves Jennifer Lopez, a 79 éves édesanyja produkciója láttán sejthetjük, kitől örökölte a tehetségét. Guadalupe Rodríguez a C+C Music Factory gigaslágerére lendül táncba, de még hogy!

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez anyukája 79-évesen is képes ellopni a show-t (Fotó: Anthony Maule / MEGA)

A kor csak egy szám: Jennifer Lopez anyukája 79-évesen is képes ellopni a show-t

Amikor anya meglátogatja a forgatást... A legenda, azaz a Lupinator.

– írta Instagram-oldalán J.Lo, a felvétel láttán pedig valóságos kommentcunami lepte el a sztár közösségi oldalát.

„80 éves lesz! Hihetetlen! Hajrá, Lupe!”
– lelkendezett egy kommentelő.

„Ő a legjobb! Soha nem felejtem el, hogy mellette ültem valamelyik koncerteden. Páratlan az energiája!”
– írta egy másik hozzászóló.

„IGEN, imádom az energiáját! Imádom”
– reagált valaki.

„A hölgy mindent tud! Élvezzük az életet!”
– osztotta meg véleményét egy újabb hozzászóló.

„Szerintem ezt a koreográfiát be kell venni a műsorainkba”
– írta Jenifer Lopez egyik táncosa.

Mutatjuk az elképesztő videót Jennifer Lopez édesanyjáról:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
