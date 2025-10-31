Jennifer Lopez édesanyja ellopta a show-t – Videó
A sztár 79 éves anyukája elemében van. Jennifer Lopez édesanyja meghazudtolja a korát.
Bár a magyar rajongók is láthatták a nyáron az MVM Dome színpadán, mire képes az 56 éves Jennifer Lopez, a 79 éves édesanyja produkciója láttán sejthetjük, kitől örökölte a tehetségét. Guadalupe Rodríguez a C+C Music Factory gigaslágerére lendül táncba, de még hogy!
A kor csak egy szám: Jennifer Lopez anyukája 79-évesen is képes ellopni a show-t
Amikor anya meglátogatja a forgatást... A legenda, azaz a Lupinator.
– írta Instagram-oldalán J.Lo, a felvétel láttán pedig valóságos kommentcunami lepte el a sztár közösségi oldalát.
„80 éves lesz! Hihetetlen! Hajrá, Lupe!”
– lelkendezett egy kommentelő.
„Ő a legjobb! Soha nem felejtem el, hogy mellette ültem valamelyik koncerteden. Páratlan az energiája!”
– írta egy másik hozzászóló.
„IGEN, imádom az energiáját! Imádom”
– reagált valaki.
„A hölgy mindent tud! Élvezzük az életet!”
– osztotta meg véleményét egy újabb hozzászóló.
„Szerintem ezt a koreográfiát be kell venni a műsorainkba”
– írta Jenifer Lopez egyik táncosa.
Mutatjuk az elképesztő videót Jennifer Lopez édesanyjáról:
