Reese Witherspoon: „A munkám az életbiztosításom!”
A sztár egyetlen olyan nőt sem ismer, aki ne tudna szolgálni valamilyen ijesztő pénzügyi sztorival válás vagy adósság miatt. Reese Witherspoon kétszer vált el, ám megtanult bánni a pénzzel, és a tapasztalatait megosztja a nőtársaival.
Közismert a sokoldalúsága és a színészi tehetsége; lebilincselő drámasorozatokban és könnyed vígjátékokban ezerszer bizonyította mindkettőt. De Reese Witherspoon mint pénzügyi szakértő?! A szakmai önéletrajzában nem szerepel ilyen végzettség, ám az Emma Grede podcastjában elhangzott tanácsaiból kiderül, hogy van mit nyújtania ezen a téren is.
Reese Witherspoon válásai megtanították a pénzzel bánni
„Sose hagyd, hogy valaki pénzzel irányítson!” – figyelmeztetett Reese, aki nemrég a lányát is megmutatta a világnak.
Az illető azt mondja, hogy majd ő gondoskodik rólad, aztán leléphet vagy akár bánthat is téged.
„Anyukám mindig azt mondja: „Akárhogy alakulnak a dolgok, mindig tartsd meg az állásodat!” Tudom: a munkám az életbiztosításom!”
Számos pénzügyi és jogi szakértő szerint a filmsztár tanácsa több puszta közhelynél. Manapság kulcsfontosságú, hogy a nőknek legyen saját bankszámlájuk, munkájuk, jövedelmük. Ha egy nő például ki akar lépni a rossz házasságából, ám nincs munkája és nincs megtakarítása, kilátástalan helyzetbe kerülhet.
Witherspoon nyolc évig volt Ryan Phillippe felesége, Jim Toth-tól 12 év után, 2023-ban vált el; közben meg kellett tanulnia ügyesen bánni a pénzével.
„Láttam olyan nőket, akiket a saját pénz hiánya akadályozott a továbblépésben” – folytatta az Oscar-díjas színésznő. „Tégy meg mindent azért, hogy ne adósodj el!”
Fizesd a hitelkártyáidat, vagy legalább ne úgy költsd róluk a pénzt, mintha a tiéd lenne.
„Szeretetben számíthatsz másokra, de az anyagiakban soha! Ez a fajta függetlenség ma nem luxus, hanem önvédelem!”
Üzlet és közélet
Witherspoon a Reese’s Book Club és a Draper James ruházati cég tulajdonosa. Egy gyermekvédelmi alap, a CDF igazgatótanácsának tagja, 2007-ben az Avon Products globális nagykövetévé nevezték ki, és a nők ügyeit támogató jótékonysági Avon Alapítvány tiszteletbeli elnökeként is szolgált.
