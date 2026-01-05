Reese Witherspoon: „A munkám az életbiztosításom!”

Közismert a sokoldalúsága és a színészi tehetsége; lebilincselő drámasorozatokban és könnyed vígjátékokban ezerszer bizonyította mindkettőt. De Reese Witherspoon mint pénzügyi szakértő?! A szakmai önéletrajzában nem szerepel ilyen végzettség, ám az Emma Grede podcastjában elhangzott tanácsaiból kiderül, hogy van mit nyújtania ezen a téren is.

Reese Witherspoon szerint nem szabad, hogy bárkit is a pénze irányítson (Fotó: face to face/Fanny magazin)

Reese Witherspoon válásai megtanították a pénzzel bánni

„Sose hagyd, hogy valaki pénzzel irányítson!” – figyelmeztetett Reese, aki nemrég a lányát is megmutatta a világnak.

Az illető azt mondja, hogy majd ő gondoskodik rólad, aztán leléphet vagy akár bánthat is téged.

„Anyukám mindig azt mondja: „Akárhogy alakulnak a dolgok, mindig tartsd meg az állásodat!” Tudom: a munkám az életbiztosításom!”

Számos pénzügyi és jogi szakértő szerint a filmsztár tanácsa több puszta közhelynél. Manapság kulcsfontosságú, hogy a nőknek legyen saját bankszámlájuk, munkájuk, jövedelmük. Ha egy nő például ki akar lépni a rossz házasságából, ám nincs munkája és nincs megtakarítása, kilátástalan helyzetbe kerülhet.

Witherspoon nyolc évig volt Ryan Phillippe felesége, Jim Toth-tól 12 év után, 2023-ban vált el; közben meg kellett tanulnia ügyesen bánni a pénzével.

„Láttam olyan nőket, akiket a saját pénz hiánya akadályozott a továbblépésben” – folytatta az Oscar-díjas színésznő. „Tégy meg mindent azért, hogy ne adósodj el!”

Fizesd a hitelkártyáidat, vagy legalább ne úgy költsd róluk a pénzt, mintha a tiéd lenne.

„Szeretetben számíthatsz másokra, de az anyagiakban soha! Ez a fajta függetlenség ma nem luxus, hanem önvédelem!”