RETRO RÁDIÓ

Reese Witherspoon: „A munkám az életbiztosításom!”

A sztár egyetlen olyan nőt sem ismer, aki ne tudna szolgálni valamilyen ijesztő pénzügyi sztorival válás vagy adósság miatt. Reese Witherspoon kétszer vált el, ám megtanult bánni a pénzzel, és a tapasztalatait megosztja a nőtársaival.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 09:00
életbiztosítás AVON Reese Witherspoon pénz

Közismert a sokoldalúsága és a színészi tehetsége; lebilincselő drámasorozatokban és könnyed vígjátékokban ezerszer bizonyította mindkettőt. De Reese Witherspoon mint pénzügyi szakértő?! A szakmai önéletrajzában nem szerepel ilyen végzettség, ám az Emma Grede podcastjában elhangzott tanácsaiból kiderül, hogy van mit nyújtania ezen a téren is.

Reese Witherspoon válásainak volt előnye is, sokat tanult a problémákból.
Reese Witherspoon szerint nem szabad, hogy bárkit is a pénze irányítson (Fotó: face to face/Fanny magazin)

Reese Witherspoon válásai megtanították a pénzzel bánni

Sose hagyd, hogy valaki pénzzel irányítson!” – figyelmeztetett Reese, aki nemrég a lányát is megmutatta a világnak.

Az illető azt mondja, hogy majd ő gondoskodik rólad, aztán leléphet vagy akár bánthat is téged.

Anyukám mindig azt mondja: „Akárhogy alakulnak a dolgok, mindig tartsd meg az állásodat!” Tudom: a munkám az életbiztosításom!

Számos pénzügyi és jogi szakértő szerint a filmsztár tanácsa több puszta közhelynél. Manapság kulcsfontosságú, hogy a nőknek legyen saját bankszámlájuk, munkájuk, jövedelmük. Ha egy nő például ki akar lépni a rossz házasságából, ám nincs munkája és nincs megtakarítása, kilátástalan helyzetbe kerülhet.

Witherspoon nyolc évig volt Ryan Phillippe felesége, Jim Toth-tól 12 év után, 2023-ban vált el; közben meg kellett tanulnia ügyesen bánni a pénzével. 

Láttam olyan nőket, akiket a saját pénz hiánya akadályozott a továbblépésben” – folytatta az Oscar-díjas színésznő. „Tégy meg mindent azért, hogy ne adósodj el!”

Fizesd a hitelkártyáidat, vagy legalább ne úgy költsd róluk a pénzt, mintha a tiéd lenne.

Szeretetben számíthatsz másokra, de az anyagiakban soha! Ez a fajta függetlenség ma nem luxus, hanem önvédelem!

Üzlet és közélet

Witherspoon a Reese’s Book Club és a Draper James ruházati cég tulajdonosa. Egy gyermekvédelmi alap, a CDF igazgatótanácsának tagja, 2007-ben az Avon Products globális nagykövetévé nevezték ki, és a nők ügyeit támogató jótékonysági Avon Alapítvány tiszteletbeli elnökeként is szolgált.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu