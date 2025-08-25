RETRO RÁDIÓ

Nincsenek szavak: Reese Witherspoon a mélybe vetette magát

A színésznőt olyan filmekből ismerhetjük, mint a Kegyetlen játékok vagy a Doktor Szöszi.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.08.25. 15:00
Reese Witherspoon sziklaugrás nyaralás

Jövőre lesz 50 éves a hollywoodi színésznő, Reese Witherspoon, akinek nincs szüksége kerek évfordulóra ahhoz, hogy bevállaljon egy életre szóló élményt.

26th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals
Nincsenek szavak: Reese Witherspoon a mélybe vetette magát Fotó: AFP

A Doktor Szöszi-filmek sztárja tengerparti nyaralásán videózott, a felvételt pedig megosztotta az Instagram-oldalán.

Mindenki azt mondta, hogy arról a szikláról ugranak le az emberek. Nem tudom, egy kicsit magasnak tűnik. Próbáljuk eldönteni, hogy leugorjunk-e a szikláról. Nem tudom...

– mondja a felvételen egyik fiának a 3 gyermekes színésznő, a Morning Show című tévésorozat sztárja és producere, aki a bizonytalanságot tükröző szavai mellett egy erős inspiráló szöveget tett közzé a képsorokra illesztve. Ez így szól:

Ez történik akkor, amikor a félelem találkozik a kitartással: mert az élet túl rövid ahhoz, hogy a szikla peremén álljunk.

S mire a fenti mondat utolsó szavaihoz érsz, Reese Witherspoon már bele is csobbant a tengerbe a magas szikláról.

Mutatjuk a felvételt, nincsenek szavak: Reese Witherspoon a mélybe vetette magát!


 

 

