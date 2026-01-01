RETRO RÁDIÓ

Megnyílt a TV2 sztárja: „Elbúcsúzom 2025-től, talán életem egyik legnehezebb évétől”

A Dancing with the Stars táncosa elárulta, nehéz éven van túl, de hálás minden pillanatáért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 16:00
Dancing with Stars újév táncos

Tóth Katica, a Dancing with the Stars 2024 évadának táncosa az Instagram-oldalán köszöntötte az új évet, és megnyílt a 2025-ös év nehézségeiről is.

A táncos izgatottan várja az új évet
A Dancing with the Stars táncosa készül az új évre – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A táncos izgatottan várja az új évet

Tóth Katica elköszönt 2025-től. Néhány mondatos búcsúztatójában kifejti, hogy nehéz éven van túl, de hálás a tavaly gyűjtött tapasztalataiért, és úgy érzi, sokat tanult a hónapok alatt.

Elbúcsúzom 2025-től, talán életem egyik legnehezebb évétől, mégis hálás vagyok minden pillanatáért.
Sokat tapasztaltam, rengeteget tanultam az élettől, még a legnehezebb időszakokban is.

A táncos egy szőlőfürttel pózol a képen, hiszen egy spanyol hagyomány szerint éjfélkor 12 szem szőlőt kell megenni, minden hónapra egyet, hogy szerencsés legyen az új év.

A Dancing with the Stars sztárja mindent megtesz annak érdekében, hogy szerencsésen kezdődjön az év, és mindenkinek ugyanezt kívánja.

Mindenkinek egészségben és sikerekben gazdag új évet kívánok, és remélem, 2026-ban is sok-sok közös pillanatot élhetünk meg együtt. 2026, várlak: újrakezdések, szárnyalás és sikerek! U.i.: Remélem, mindenki megette a 12 szem szőlőt, és kívánt egy nagyot az új évre.

A gyönyörű táncosnő követői is sok boldogságot és sikert kívánnak kedvencüknek.

„Neked is nagyon boldog és sok sok táncolásban gazdag új évet kívánok!!”

„Neked is nagyon boldog újévet, Katica, és ahogy mindig mondom, gyönyörű vagy, mint mindig”

 

