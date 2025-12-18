Nagy bejelentést tett a Next Top Model Hungary sztárja és a BSW zenésze: még karácsony előtt megteszik a nagy lépést

A Next Top Model Hungary 2024-es évadának 5. helyezettje, Jávori Lili a műsor óta táncosként tevékenykedik, hiszen a diplomáját is ezen a területen szerezte. Emiatt sajnos nagyon kevés ideje marad a magánéletére, de igyekszik minél több időt tölteni kedvesével, bár persze ez olykor szinte lehetetlennek tűnik. Jávori Lili párja nem más, mint a BSW billentyűse, Budai Dávid, akinek a koncertek mellett szintén kevés szabad perce marad. Most azonban kiderült, hogy még karácsony előtt hatalmas fába vágták a fejszéjüket, ugyanis a következő napokban költözni fognak. Erről mesélt most a Metropolnak.

A Next Top Model Hungary Lilijére még egy költözés vár karácsony előtt (Fotó: YouTube)

A Next Top Model Hungary Jávori Lilije imádja a családi karácsonyokat, és természetesen már alig várja a pihenést, de előbb még egy költözést is túl kell élnie.

„Éppen most itt karácsony előtt egy hatalmas költözésbe vágtam bele, úgyhogy ezen még túl kell esni. Eddig egy galériás lakásban laktam, de mivel lett két cicám egy kicsit nehézkes volt, hogy nincs egy külön szoba, ahol be tudom zárni az ajtót és nyugalomban lehetek. Ráadásul a nap sem nagyon sütött be, mivel földszinti volt, úgyhogy kerestem egy nagyobb, világosabb hely, ahol mindennek megvan a saját tere. Szóval ahogy átvettem a lakást, úgy gondoltam, hogy nem várom meg a karácsonyt, hanem költözök” – mesélte a táncos.

De már mindketten nagyon várjuk a karácsonyt a párommal, hogy egy kicsit megálljunk és pihenjünk. Elég nehéz a közös időtöltés, mert ő is sokat dolgozik, és én is, de persze az sokat segít, hogy együtt élünk

– vallotta be.

A Next Top Model Hungary sztárja a családjáról is mesélt

Mint kiderült, Jávori Lili családja egy nagyon különleges hagyományt is követ minden évben, amit szinte már filmbeillőnek is nevezhetnénk.

„Persze azt is nagyon várom, hogy a családommal is tölthessek időt a pihenés mellett, mert év közben erre sincs túl sok időm. Karácsonykor különösen szeretem a közös fadíszítést, azzal idén is megvárnak szerencsére, illetve szokott lenni egy családi korizás, mert apukám, meg a két bátyám mind jégkorongoztak, és emiatt ez nálunk hagyomány, hogy december 26-án mindig elmegyünk, és akkor korizunk együtt a barátokkal” – árulta el mosolyogva a Next Top Model Hungary szereplője.