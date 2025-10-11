Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a Next Top Model Hungary sztárjának kapcsolata: sokakat meglepett a bejelentés

Kouyaté Hawa Krisztina a Next Top Model Hungary 2024-es évadában tűnt fel, mindössze 22 évesen, és bár kezdetben igencsak megosztó karakter volt, azóta rengeteget változott. Ehhez persze bizonyára az is hozzájárult, hogy a magánéletében is meg kellett küzdenie jó néhány nehézséggel, de most végre révbe ért. Kouyaté Hawa Instagram-oldalán mutatta meg, hogy szerelmével újabb mérföldkőhöz érkeztek.

A Next Top Model Hungary szereplője a Lakers magyar játékosával jött össze a műsor után, úgy tűnik, már össze is költözhettek (Fotó: TV2 / hot magazin)

A Next Top Model Hungary Hawa életét mondhatni fenekestül felforgatta, hiszen nem csak egy csapásra ismert lett, de műsor után egy szakításon is átesett. A fiatal lány a verseny során többször is említette barátját, ám később rajongói kérdésére elárulta, már nem alkotnak egy párt. Az okokat ugyan nem fejtette ki, de úgy tűnt az egyetemista lány szingliként igazán boldog. Ám egyszer csak betoppant az életébe a nagy ő, akivel úgy tűnik, minden próbatételt kiállnak.

A Next Top Model Hungary sztárja távkapcsolatban élt

Hawa párja Valerio-Bodon Vincent, egy magyar-dominikai származású kosárlabdázó, akit 2024-ben a Los Angeles Lakers csapata igazolt le. Így a profi sportolót Amerikába szólította a karrierje, míg barátnőjét az egyetem, a család és a munka is Magyarországhoz kötik, ezért kénytelenek voltak távkapcsolatban élni, ami sok esetben még egy országon belül sem egyszerű, hát még ha egy óceán választ el. A fiatalok sokat küzdöttek a távolsággal, amiről Hawa TikTok-oldalán többször is beszámolt, de a szerelmük ezt is kibírta, most pedig új fejezethez érkeztek.

Hawa barátja és cicája társaságában jelentkezett be az új lakásból, még szokják a helyet (Fotó: archív / hot! magazin)

Hawa összeköltözhetett a párjával

A fiatal lány tegnap a közösségi oldalán egy teljesen új lakásból jelentkezett be, amiről elárulta, neki és szerelmének is szoknia kell még a helyzetet. De láthatóan a fiatal lány nagyon boldog, és a képek alapján nagyon valószínű, hogy kettesben költöztek, itt Magyarországon. Úgy tűnik, a szerelmesek a sok külön töltött hónap után végre együtt tölthetik a mindennapjaikat. Azt viszont nem tudni, hogy ezek után hogyan tudják majd megoldani, ha Vincentnek vissza kell térnie a tengerentúlra egy újabb szezonra.