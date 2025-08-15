"A közeljövőben tervben van az eljegyzés" – TV2 sztárja házasodni készül

A Next Top Model Hungary korábbi versenyzője, Alföldy Anna nyara nagyon eseménydúsan telt. A TV2 sztárja májusban volt párjával Rómában, ami a karácsonyi ajándéka volt még. Elárulta, hogy nagyon tetszett nekik az olasz főváros, később pedig Mallorcára utaztak.

A TV2 sztárja, Alföldy Anna nyara eseménydúsan telt (Fotó: Instagram)

„A nyaralásunk teljes mértékben az aktív pihenésről szólt. 86%-os páratartalom volt és 39 fok, így néha még a vízparton sem szerettem lenni. A mediterrán életmód szabályait betartottuk, ugyanis ebéd után volt egy kis szieszta” – kezdte lapunknak a TV2 sztárja, aki nehezen bírja a hőséget. „A munkahelyemen szerencsére van klíma és ventilátor, így kibírható. Itthon is van klíma, kocsiban is van klíma, de teljesen más az itthoni száraz meleg, mint például a tengerpart mellett. Én ott elviselhetetlennek éreztem azt a meleget, mint itthon a városban. Vízparti helyeken, árnyékban próbálom átvészelni a nyár utolsó heteit" – árulta el.”

Alföldy Anna nyáron ünnepelte a születésnapját, amit különleges módon ünnepelt meg.

„Nem terveztem és nem is akartam nagyobb bulit, azonban a Wellhello pont akkor adott koncertet a Budapest Parkban. A párom, Sanyi koreografált, rendezett, úgyhogy nem volt kérdés, hogy én is ott leszek. Nyilván a hátam mögött meghívott ismerősöket, úgyhogy ott buliztunk. Laza nap volt, nem volt nagy felhajtás” – mesélte a csinos modell, aki úgy érzi, ott tart az életében, ahol szeretne.

Teljes mértékben azt érzem, hogy most ott tartok az életben, ahol tartok. Már fontolóra is vettem, hogy nem biztos, hogy Magyarországon szeretném leélni az életem hátralévő részét. Többek között Spanyolország is szóba került, én jobban mozdítható vagyok, de olyan helyet szeretnék találni, ami persze Sanyinak is kedvez

– osztotta meg.

Közeleg Alföldy Anna eljegyzése?

A Next Top Model Hungary sztárja, Alföldy Anna és koreográfus párja, Kurucz Sándor évekkel ezelőtt ismerték meg egymást, a barátságból aztán szerelem lett.

Próbálom, amennyire csak tudom, óvni a magánéletemet. Nyilván néha megosztok közös fotókat, hogy a követők is lássák, hogy minden rendben. Ami egyébként valóban így van, nincs megjátszva. Nagyon imádjuk egymást, össze vagyunk forrva, sülve-főve együtt vagyunk, sok szeretetet kapunk egymásól, tiszteljük és megbecsüljük a másikat

– mesélte Anna, aki elárulta, hogy már az eljegyzés is szóba került közöttük.

Magáról az eljegyzésről nyilván csak akkor tudok beszélni, ha már megkérték a kezemet. Erről Sanyi tudna bővebben nyilatkozni, bár úgysem lőné le előre a poént. De az elmondása szerint a közeljövőben tervben van az eljegyzés, szeretné majd megkérni a kezem

– fejtette ki. Hozzátette, hogy párjával sok programot szoktak szervezni, a természetben lenni és aludni.