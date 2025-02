Tiszta vizet öntött a pohárba a TV2 gyönyörűsége: így áll párkapcsolati téren

Alföldy Anna a TV2 tehetségkutató realityje, a Next Top Model Hungary versenyzőjeként mutatta meg nemrég bájait. Többen pedig Hajdú Péter korábbi párjaként emlékeznek rá. A modell szívét egy évvel ezelőtt Kurucz Sándor koreográfus rabolta el. Nemrég azonban az a hír röppent fel, hogy külön folytatják útjaikat, méghozzá hűtlenség miatt. Erre reagált most Anna.

Alföldy Anna párkapcsolatáról azt suttogták: véget ért. Ő most tiszta vizet öntött a pohárba... (Fotó: Alföldy Anna)

Alföldy Anna párkapcsolatáról vallott

A jelek szerint nagyon is együtt vannak, sőt, épp most ünnepelték kapcsolatuk első évfordulóját. Ezt igencsak stílusosan tették: Rácz Jenő éttermében romantikáztak, később a séf osztotta meg közösségi oldalán Anna kedves szavait:

Hálásan köszönöm a szerelmemnek az első évfordulónk alkalmából ezt a felejthetetlen gasztroélményt. Pontosan tudja, mi áll közel a szívemhez, tökéletesen eltalálta!

– áradozott a Next Top Model Hungary szépsége, megemlítve Kurucz Sándort, majd köszönetet mondott Rácz Jenőnek is, amiért megszerettette vele a konyhaművészet világát. A férfi a saját oldalán pedig egy romantikus idézettel kedveskedett a nőnek: „A szerelem ízét beléd kóstolva ismertem meg” – írta.

A bejegyzésükkel tisztába tették a kérdést, miszerint egy párt alkotnak-e még. Erre azért volt szükség, mert ahogy azt néhány hete a Ripost is megírta: a modellnek több közös képe is volt a férfival, ám azok váratlanul eltűntek az Instagram-oldaláról, mindössze egy romantikus videó állított emléket szerelmüknek, ami viszont egy szponzorációs poszt, így ezt valószínűleg jogi okokból nem távolíthatná el. A rajongók szerint sokkal többről lehetett szó, mint egyszerű szakításról, ezt támasztotta alá az is, hogy Anna akkoriban egy igen sokat mondó bejegyzést tett közzé a 24 óráig elérhető Instagram-történetében. Ez arról szólt, hogy a megcsalás milyen mély sebet ejthet az ember lelkén, és hogy ebből milyen nehéz felállni. A kommentelők egyértelműen azt gondolták, hogy a TV2 sztárja elsősorban saját kapcsolatáról írt. Akárhogy is, ha zűr is volt a paradicsomban, mostanra kibékültek.

„Bízom benne, hogy sokáig együtt maradunk”

Anna még szeptemberben így áradozott a szeretett férfiról a Borsnak:

„A párom teljes mértékben támogató, a modellkedéssel kapcsolatban is, sőt még inspirál és segít is ebben. Az első pillanattól kezdve az volt az érzésem, és neki is, hogy megérkeztünk. Korban is tök jól passzolunk, fel is tudok rá nézni, ami nekem nagyon fontos volt, amellett, hogy támogató társat találjak. Szóval nem is kívánhatnék jobbat és a jövőben is bízom benne, hogy sokáig együtt maradunk.”