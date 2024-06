Nem hiszed el, kik tűnnek fel a Next Top Model Hungary döntőjében

Tizenkét hét után vasárnap este kiderül, melyik az a lány, aki megnyeri a TV2 modellkereső versenyét. A Next Top Model Hungary döntőjébe Czibolya Niki, Kouyaté Hawa, Mészáros Lili és Vidéki Vivi igyekszik meggyőzni a zsűrit, ő a legérdemesebb a hazánk következő topmedellje címre. A lányok többször is kifutóra lépnek, egyik alkalommal ráadásul még egy kis táncmozdulatot is bele kell csempészniük vonulásukba a Dancing wih the Stars három profi táncosával...

A Next Top Model Hungary döntőjében a DWTS táncosai is feltűnnek (Fotó: TV2)

Kiderül ki lesz a Next Top Model Hungary győztese

A tehetségkutató műsor tétje hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management két éves exkluzív modell szerződése vár a győztesre. A Next Top Model Hungary döntősei az elmúlt hetekben már többször bizonyították, nem ijednek meg semmilyen feladattól, de most a Dancing with the Stars profi táncosai azért feladták nekik a leckét.

Czibolya Niki Baranya Dáviddal táncolt (Fotó: TV2)

„Az volt a feladatunk Baranya Dáviddal és Suti Andrással, hogy a kifutón a vonulásukba, a catwalkba belecsempésszünk néhány táncomzdulatot” – mesélte izgalmas feladatukról Hegyes Berci. „A döntős lányoknak ebben a feladatban azt kellett megmutatniuk, mennyire tudják színesíteni a mozgásukat. Egy kis csípőmozgás, kontakt egy kívülállóval. Elsőre nagyon megijedtek, persze ez egy nagyon külön műfaj. Míg a tánc lazább, nagyobb gesztusok, látványos arcjáték, a kifutón nekik mind az arcnak, mind a testnek fegyelmezettnek kell lennie.”

A DWTS-t már többször megnyerő táncos arról is beszélt, hogy először fel kellet oldani a lányokat, hogy a munka könnyebben menjen.

„Mivel a Dancing with the Stars-ban a sztárok is amatőrök a táncban, így tudtam, hogy milyen ez nekik. Mondtuk nekik, hogy higgyék el, jót akarunk.”

A Dancing with the Stars profi táncosai is szerepet kaptak a döntőben (Fotó: TV2)

Először betettünk latin zenét, nézzük meg mit mozognak rá. Egy-két mozdulat után kezdtek felengedni, végül mindenki nagyon belejött. A kifutón ott álltunk mi hárman is, velünk kellett a zsűri előtt a lányoknak egy-egy táncmozdulatot belevinni, persze nem nagy táncra kell gondolni. Egy-egy mozdulat, egy bedöntés. Bevallom elsőre nem gondoltam, de a döntőre annyira felszívták magukat, elképesztően dögösek lettek mind a négyen! Elárulom, mozgásban én Hawát láttam a legjobbnak, de összességében szerintem Mészáros Lili a legesélyesebb!

Hogy végül ki lesz a Next Top Model Hungary győztese, az kiderül vasárnap este a TV2-őn!