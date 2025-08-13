Végre kimondták: ez az ideális korkülönbség

Egy kapcsolat sikere sok mindenen múlik, ezek közül pedig az egyik fontos tényező a felek életkora, esetleges korkülönbsége. Bár az ideális korkülönbség vitája régóta tart, talán végre megkapjuk a választ, amire mindenki várt. Kutatások szerint ugyanis létezik ideális korkülönbség, amely egy kapcsolatot harmonikusabbá és tartósabbá varázsolhat.

Végre kimondták: hány év az ideális korkülönbség (Fotó: freepik.com / Képünk illusztráció)

A tudósok szerint az ideális korkülönbség: négy év. Azt gondolhatjuk, jobb, ha az egyik fél idősebb, és ez a szakemberek szerint valóban így is van. A kutatások kimutatták, hogy stabilabb az a kapcsolat, ahol a férfi idősebb a nőnél.

Ez a felállás azért működik jobban, mert általában ilyenkor azonos a célbeli érettség, így az elvárások könnyebben megfelelnek a másik félnek. Négy év korkülönbséggel, bár különböző helyről látják a világot a felek, mégis majdnem ugyanabban a tempóban fejlődnek.

Bár ez nem egy írott szabály, megvannak az előnyei. Ha ennél nagyobb a korkülönbség, az generációs eltéréseket okozhat, amelyek sokféleképpen megjelenhetnek: érdeklődési körök, életmód, vagy akár kommunikációs szokások.

Ha a pár tagjai nagyon közel vannak életkorban egymáshoz, ott is lehetnek problémák, például ha az egyik fél korábban szeretne családot alapítani, míg a másik még korainak érzi ezt, az szintén komoly problémákat okozhat, de több más területen is konfliktusokhoz vezethetnek az életkorból fakadó eltérő gondolatok és érzések.

Bár a statisztikák azt mutatják, hogy a négy év az ideális korkülönbség, ez nem jelenti azt, hogy csak egy út vezet a célhoz. Van, akinek több év, akár tíz év korkülönbség is jót tehet és harmóniát teremthet a párjával, de azonos korúak is teljesen jól kijöhetnek egymással, ha ugyanazok az életcéljaik.

Egy kapcsolatban úgysem a korkülönbség a legfontosabb, hanem az egymás iránti pozitív érzések, atisztelet, a nyitottság és az azonos értékrend – írja a life.hu.