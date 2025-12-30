Figyelmeztetnek: Ha ezt veszed észre a párnádon, azonnal fordulj orvoshoz!

Az orvosi szakértők szerint korán észrevehetőek azok a tünetek, amik általában a legsúlyosabb betegségeket jelzik előre, ami akár elsőre átlagosnak tűnhet, mint például egy párnán látható izzadásfolt reggelente. A kutatás eredményeként egyértelműen kimutatták, hogy az éjszakai izzadás a párnán az egyik leggyakoribb ráktünet. Habár több mint 200 különböző ráktípus létezik, ezért köztudottan nehéz bármi igazán aggasztót kiszúrni, és az emberek gyakran ártalmatlanabb betegségeknek tulajdonítják a tüneteket.

A párnád elárulja egészségügyi állapotodat / Fotó: pexels.com (illusztráció)

Figyeld a párnád, elárulja az egészséged állapotát

A rák egyik leggyakoribb tünete az éjszakai izzadás, ami a párnádon, sőt akár a lepedőn is látható nyomokat hagy maga után. Természetesen teljesen normális, ha valaki bizonyos mértékig izzad éjszaka, de ha ez hosszabb ideig fennáll, akkor érdemes egészségügyi szakemberrel kivizsgáltatni magunkat.

A legtöbb ember izzad éjszaka. Ha rendszeresen arra ébred, hogy a lepedők csuromvizesek, érdemes felkeresni a háziorvost. Az éjszakai izzadás azt jelenti, hogy annyira izzad, hogy az éjszakai ruhája és az ágyneműje teljesen átázik, még akkor is, ha a hálószoba hűvös

– magyarázza az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata.

A szakértők azt tanácsolják, hogy minden reggel vizsgáljuk meg az ágyneműnket az erős izzadás jelei után kutatva, bár erre már abból is következtethetünk, ha nedves hajjal vagy nyirkos ruhában ébredünk. Ha nehéz különbséget tenni a szokásos éjszakai túlmelegedés és az éjszakai izzadás között, a Mayo Klinika így írja le a szélsőséges izzadást: alvás közben ismétlődő, nagyon erős izzadási epizódok, amelyek annyira intenzívek, hogy átáztatják az éjszakai ruházatot vagy az ágyneműt – írja a UNILAD.