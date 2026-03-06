Megrémült tanár vallott a háborús helyzetről Kuvaitban - „Egész éjjel szólnak a légvédelmi szirénák”

Megrémült tanár igyekszik elmenekülni Kuvaitból miután folytonos raktétatámadások érik az országot. Mint mondja éjjel nappal a durrogásokat és a légvédelmi szirénákat hallgatják.

A megrémült tanár tovább oktat addig, amíg haza nem tud utazni

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Megrémült tanár menekülne a háborús övezetből

Egy 53 éves, Kuvaitban dolgozó tanár mesélt arról, hogy milyen az élete amióta kitört a háború a Közel-Keleten. Catriona Mackenzie, október óta dolgozik tanárként Kuvaitban. A jelenleg a Közel-Keleten zajló konfliktus miatt Kuvaitban ragadt, nem tud visszatérni otthonába, Nagy Brittaniába. Elmesélte, hogy egész éjszaka szólnak a légvédelmi szirénák és folyton hallani, ahogy a távolban felrobbannak a rakéták.

El sem tudom mondani, mennyire félek. Három különböző sziréna van. Az egyik azt jelenti, hogy készülj fel, a másik azt, hogy közvetlen veszélyben vagy, a harmadik pedig azt, hogy vége. Mindegyikük borzalmasan hangzik.

A háború előtt az iskolai szünetek alatt semmi probléma nem volt azzal, hogy hazautazzon párjához Fakenhambe. A hazautazás reményében egy WhatsApp csoportokhoz csatlakozott, hogy Szaúd-Arábiába utazhasson, hogy onnan repülővel visszatérhessen az Egyesült Királyságba.

Nem tudom, hogy beszálljak-e az egyik autóba és elmenjek Szaúd-Arábiába, vagy várjak. Egyszerűen nem tudom, mit tegyek.

- mondta Catriona, aki addig is folytatja a tanári munkáját, amíg nem tud hazautazni.

Egy hete tart a háború

A közel-keleti kormány által szervezett, az Egyesült Királyságba tartó mentőrepülés nem tudott megvalósulni, mert az utasok problémába ütköztek a fedélzetre jutás alkalmával. Alex Norris brit belügyminiszter elmondta, hogy a kormány által bérelt repülőgép csütörtökön indul Maszkatból az Egyesült Királyságba, de nem tudta megmondani, hogy pontosan mikor.

A Közel-Kelet nagy része háborúba keveredett, miután az Egyesült Államok és Izrael egy héttel ezelőtt megtámadta Iránt. A két nagyhatalom támadására Irán válaszul rakétatámadást indított, amelyek az Egyesült Államok közel-keleti infrastruktúráját célozták meg. Ide tartozik Dubaj is, a világ legnagyobb légi utasforgalmú csomópontja és a britek kedvelt üdülőhelye. Az Egyesült Arab Emírségeket hétvégén iráni rakétatámadások érték, amelyek károsították a Fairmont the Palm és a Burj Al Arab luxusszállodákat, valamint a nemzetközi repülőteret - olvasható a Mirror cikkében.