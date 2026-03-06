Tüntetés az ukrán nagykövetségnél: Tóth Gabi az első sorban küzdött a magyarokért!

Forrtak az indulatok a budapesti ukrán nagykövetség előtt: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) péntek délutánra hirdetett demonstrációt, hogy közösen emeljék fel szavukat az országot érő ukrán zsarolás és a fenyegető kijevi üzenetek ellen. A helyszínen, az Istenhegyi úton már a kezdés előtt hatalmas volt a tömeg, a hangulat pedig pattanásig feszült. Nemcsak a politikai élet szereplői, de a hazai közélet egyik legmeghatározóbb és legelszántabb alakja, Tóth Gabi is megjelent a demonstrálók soraiban, hogy jelenlétével is nyomatékosítsa: a magyar nemzet nem hagyja magát megfélemlíteni.

Tóth Gabi kiállása példamutató volt a mai demonstráción (Fotó: Bors)

Tóth Gabi ezúttal sem hátrált meg: Nem kér az ukrán fenyegetésből

A pénteki tüntetésen az énekesnő nemcsak a tömegben foglalt helyet, hanem markáns véleményét is megosztotta a Borssal. A tőle megszokott szenvedéllyel beszélt arról, miért érezte kötelességének, hogy ott legyen a demonstrálók első soraiban:

Azt gondolom, hogy itt van az a pont, ahol most már össze kell fognunk. Nagyon fontos, hogy pártpolitikától függetlenül minden magyarnak fontos legyen ez az ügy. Ez most nem a Fideszről vagy a Tiszáról szól, hanem a magyar emberekről

– jelentette ki határozottan az énekesnő, majd hozzátette: „Elfogadhatatlan, hogy valaki egy politikai döntés vagy a kampány hátráltatása miatt blokkoljon olyasmit, amihez nincs joga. Vannak pártok, akik hallgatnak, de számomra ez a ’vétkesek közt cinkos, aki néma’ elv alapján működik"

Óriási tömeg gyűlt össze a tüntetésen (Fotó: Ladóczki Balázs)

A haza sorsa mindenek előtt

Tóth Gabi nem rejtette véka alá azt sem, hogy komolyan aggódik az ország biztonságáért, és szerinte sokan még mindig nem látják a valós veszélyt. Úgy véli, a fenyegetések árnyékában az összefogás az egyetlen fegyverünk:

Hallhatta mindenki, hogy a miniszterelnök urat elég komolyan megfenyegette Zelenszkij. Sokan azt hiszik, hogy a háborús veszély csak egy kampányszlogen, de ez nem így van: nagyon közel vagyunk hozzá. Össze kell fognunk

– szögezte le a Megasztár mestere.

Szijjártó Péter beszéde feltüzelte az embereket

A demonstráción Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt, tovább erősítve a kormányzati álláspontot, miszerint Magyarország energiabiztonsága nem alku tárgya. A tömeg „Nem félünk!” és „Magyarország a magyaroké!” skandálással válaszolt a szónokoknak, miközben a nagykövetség épületét rendőrsorfal védte. Tóth Gabi jelenléte láthatóan sokakat fellelkesített: a tüntetés végén tucatnyian vártak rá egy közös fotóra vagy egy bátorító szóra. Az énekesnő ismét bebizonyította, hogy ha a nemzeti érdekekről van szó, ő nem csupán a színpadon vállalja a véleményét - írja a Bors.