„Hamis Lajos Vittont ne adjanak!” – Dávid Petra tanácsai férfiaknak nőnap előtt

Dávid Petra személyi edző szerint a nőnap körüli felhajtás sokszor inkább kényszer, mint valódi érzelem. A fitneszvilág ismert alakja kendőzetlenül elmondta, mit gondol a férfiak hozzáállásáról és az ünnep valódi jelentéséről.

Dávid Petra szerint hiányzik a férfiak valódi figyelme a hétköznapokból (Fotó: Ladoczki Balázs)

Dávid Petra: „A mai férfiak trehányak, lusták”

Dávid Petra úgy látja, hogy a nőnap minden évben ugyanazt a kérdést hozza felszínre: valódi tiszteletet ünneplünk, vagy csak azt, hogy milyen nemiszervvel születtünk? A vita évről évre fellángol, és sok nőben marad keserű szájíz március 8. után. A celeb a Metropolnak mesélt arról, mit gondol az ünnepről, és azzal kapcsolatban sem finomkodott, szerinte hol csúszik el a történet a férfiaknál. Szerinte jó dolog, ha egy férfi meg tudja lepni a kedvesét, de az ajándék meglepetés ereje a legszebb. A spontaneitás sokkal erősebb gesztus, mint amikor valaki csak azért rohan be a sarki virágoshoz egy csokorért, mert a naptár erre kötelezi.

Sajnos a mai férfiak trehányak, lusták, szemtelenek, a legtöbb önmagában nem gondol arra, hogy ajándékot vegyen, sőt, üres kézzel jönnek. Legalább van egy nap, ami kényszeríti őket, hogy odategyék magukat és virágot hozzanak

– fogalmazott keményen. Szerinte sok férfi nem hajlandó magába nézni, dolgozni azon, hogy jobb ember legyen, és tegyen a kapcsolata megmentéséért. Ugyanakkor azt is hozzátette a saját tapasztalatia alapján: sokat segít az életünkön, ha nem támasztunk irreális elvárásokat.

Petra márius 8-át a barátnőivel tölti (Forrás: Mediaworks Archív)

Az ajándék, ami miatt bánatában elsírta magát

A klasszikus nőnapi virág szerinte tökéletes választás lehet, de csak akkor, ha szívből jön. Nem az érték, a mennyiség, vagy a virágcsokor mérete a lényeg, főleg nem a túlzó ajándékokon kell, hogy a hangsúly legyen. Egy jól megválasztott nőnapi ajándék kedves gesztus, de a legfontosabb az odafigyelés a szürke hétköznapokon – szerinte ezt értékelik igazán a nők.

Petra azt is elárulta, mit ne adjanak a férfiak. „Hamis dolgokat ne ajándékozzanak. Tehát Lajos Vittont ne adjanak, mert annál bármi jobb” – mondta nevetve, majd felidézett néhány fájó emléket. Volt, hogy egy első randin egy csomag zoknit kapott ajándékba. Máskor karácsonykor érte kellemetlen meglepetés a fa alatt.

Olyan is volt, hogy karácsonyra sok üres dobozt kaptam, egyre kissebb fadobozok egymásba rakva. Én ékszert szerettem volna, így aztán különösen nagy volt a meglepetés, hogy üres dobozok vártak a fa alatt. Volt mellé egy csomag szalvéta és papírragasztó, amikkel ki lehet dekorálni őket, hát kreatív ajándékot kaptam. Na akkor nagyon sírtam, ez az ajándék nagyon nem talált be

– vallotta be a személyi edző. Számára egyébként a nőnap nem bír különösebb jelentőséggel. „A nőnap igazából egy nap, amit azért ünnepljünk, hogy milyen nemiszervünk van? Nagyon áldásos, de én ezért nem tettem semmit” – fogalmazott provokatívan. Az üzenete mégis egyszerű: nem egyetlen napnak kellene emlékeztetnie a férfiakat arra, hogy törődjenek a nőkkel. A figyelem, a gondoskodás és az apró, spontán meglepetések sokkal többet érnek, mint egy kötelező csokor évente egyszer.