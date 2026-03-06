Hazaért a Dubajban ragadt influenszer és várnadós párja: „Összesen egymillió forintra jöttek ki a plusz költségeink”

Napok óta csak attól hangosak a hírek, hogy Irán rakétákat lőtt Dubajra, illetve több olyan Közel-Keleti országra is, aminek amerikai érdekeltsége van. Halmi Bence párjával Dubajban nyaralt, amikor kitört a pánik, ugyanis kiderült, hogy lezárták a légteret. Így az influenszer és várandós kedvese is kint ragadtak, és napok óta szervezték a hazautat, míg végül sikerrel nem jártak. Halmi Bence Bochkor Gábornak mesélt most a részletekről, illetve azt is elárulta, mennyi pluszköltséggel járt nekik ez a közel egy hét.

Halmi Bence várandós párjával ragadt Dubajban, de ma végre végetért a rémálom (Fotó: Facebook)

A Retro Rádió reggeli műsorában Bochkor Gáborék az első pillanattól követték Halmi Bencéék történetét, így most, amikor végre véget ért a kálváriájuk, újfent felkeresték őket. Az influenszer és várandós szerelme ma reggel ugyanis sikeresen hazaértek, nem is akárhogyan.

„Elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan juthatnánk haza, és elkezdtünk repjegyeket vásárolni, mert ami volt negyedikére, azt a járatot törölték. Így azt láttuk jónak, hogy el kellene jönnünk a térségből, de nagyon durva árak voltak. Nagyon sok repjegy már elfogyott, amik pedig maradtak, azok ilyen milliós áron voltak fejenként” – kezdte Bence a hétfő óta történt eseményekkel.

„Végül Kairóba találtunk egész értelmezhető áron, így oda vettem kettőnknek 300 ezer forintért jegyet, mert reméltük, hogy ha oda átérünk, akkor a kijutunk ebből a régióból és onnan többféle járat is indul Budapestre” – mesélte.

De lemondták azt a járatot is, így kezdett már frusztrálni a dolog. Sokat gondolkoztunk, hogy meddig logikus még újabb jegyeket venni, reménykedve abban, hogy az egyiket talán nem mondják le, a többi árát pedig majd visszakapjuk. Emellett a szállásunkat is folyton meg kellett hosszabbítanunk, és hiába hallottuk a hírekben, hogy az Emírségek ezt állja, de a szálloda ezzel nem foglalkozott, és nekünk kellett kifizetnünk. Végül összesen egymillió forintra jöttek ki a plusz költségeink a repjegyekkel, autóbérléssel, kajával, mindennel

– folytatta.

Halmi Bence dubaji útja boldog véget ért

A tartalomgyártó és szerelme végül sikeresen hazaértek, ami a magyar állam által bérelt gépeknek köszönhető.

Végül úgy döntöttünk, hogy megvárjuk az Emirates listáján, hogy sorra kerüljünk, mert nem fogunk még sok millió forintot repjegyekre költeni. De kaptuk a hírt, hogy Magyarország kibérelt két Flydubai járatot, amikkel elkezdik kimenekíteni a magyarokat. Első körben az ellátásra szorulókat, kisgyerekeseket és a várandós kismamákat helyezték előtérbe. Ehhez a konzuli védelemre kellett jelentkezni, és ott tudtuk jelezni, hogy ketten vagyunk, és 5 hónapos terhes a párom, így fel is kerültünk az éjszakai gépre

– árulta el.