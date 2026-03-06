RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra Karácsony Gergelynek: Vegyék le az ukrán zászlót a Városházáról!

Szentkirályi Alexandra videóban üzenet a városvezetésnek.

2026.03.06.
Felszólítom a városvezetést, - Karácsony Gergelyt és a fővárosi Tisza-frakciót - hogy azonnal vegyék le az ukrán zászlót a Városházáról! 

- kezdte legfrissebb Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra Fotó: Gáll Regina / MW

A budapesti Fidesz elnöke ezután így folytatta:

„Azok után loboghat kint a nemzet fővárosának épületén, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort, hetek óta zsarolnak azzal az ukránok, hogy nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket és azért is fenyegetnek, mert hazahoztunk két magyar hadifoglyot az orosz hadifogságból. Itt lenne az ideje, hogy a Tisza-frakció is támogassa az ukrán zászló eltávolítását, hacsak nem akarják folytatni a Zelenszkijjel való összejátszást, ahogy eddig. Magyar Péter is hiába színlel, a magyarok pontosan tudják, hogy az ukrán érdekeket képviseli. Mi nem fogjuk hagyni, hogy zsarolják Magyarországot, és megvédjük a magyar érdekeket! Ezért csak a Fidesz a biztos választás” - olvasható Szentkirályi Alexandra posztjában.

 

