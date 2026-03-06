Palvin Barbi babát vár? Árulkodó jelekre figyeltek fel a rajongók - Videó

A napokban számos híresség látogatott el a párizsi Louvre Múzeumba, hogy részt vegyenek a Grand Diner du Louvre rendezvényén, köztük a gyönyörű Palvin Barbi is. A szupermodell férjével, Dylan Sprouse-zal érkezett, a rajongóknak pedig feltűnt, ahogy a modell feltűnően takargatja pocakját és igyekszik kibújni a reflektorfényből.

Palvin Barbi férjével érkezett a párizsi eseményre, ahol feltűnően takarta el pocakját (Fotó: Olivier Borde / BESTIMAGE)

Palvin Barbi házassága új szintre léphet

A Victoria’s Secret modellről időről időre felröppen a hír, miszerint várandós. Palvin Barbi és férje nyolc éve alkotnak egy párt, három évvel ezelőtt pedig hivatalosan is kimondták a boldogító igent. Kapcsolatukról azóta megannyi pletyka terjed: néhányan azt állítják a modell férje félrelépett, míg mások egyenesen a sztárpár válásáról csacsognak. Az igazi rajongók azonban már a trónörököst várják!

Barbi saját elmondása szerint boldogan válna anyává. A szupermodell korábban a brazil Harper’s Bazaarnak adott interjújában vallotta be, hogy már várja a családalapítást:

Csak remélem, hogy hamarosan lesz egy egészséges kisbabánk!

Nos, a videók arra utalnak Barbi álma valóra vált. A felvételeken jól látható, hogy amint a modell a fotósok kereszttüzébe ért, előre hajolt és összekulcsolt kezeit maga előtt tartva takargatta hasát. A rajongóknak pedig nem is kellett több azonnal kezdetét vették a spekulációk. Sokak szerint a magyar szépség arcvonásai is megváltoztak, mintha az anyaság csak még gyönyörűbbé tette volna – már ha ez egyáltalán lehetséges az ő esetében.

Palvin Barbi endometriózis műtéten esett át, a rajongók aggódnak egészségéért (Fotó: Olivier Borde / BESTIMAGE)

Aggódnak a rajongók Palvin Barbiért műtéte után

A rajongók egy másik csoportja azonban komolyan aggódik a szupermodellért. Palvin Barbi tavaly augusztusban ugyanis egy műtéten esett át. A modell endometriózissal küzdött, amitől iszonyatos fájdalmak kínozták. Barbi követői attól tartanak újabb egészségügyi probléma lépett fel a modellnél.

Fáradtság, fájdalom, rendszertelen és erős vérzés, a fürdőszoba padlóján töltött éjszakák. Nemrég azt tanácsolták, hogy forduljak endometriózis-specialistához, hogy kiderüljön, a tüneteim hátterében ez a betegség áll-e

– írta operációja után a szupermodell Instagram-oldalán. Nők milliói küzdenek a világon endometriózissal, amely magát a gyermekvállalást is nagyban megnehezíti.