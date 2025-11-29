Palvin Barbi tényleg terhes?
Megdöbbentő hír! A Vogue címlapján Palvin Barbi hatalmas pocakkal pózol férjével.
A Vogue címlapképen Palvin Barbi magyar modell hatalmas pocakkal pózol. Az igazság azonban ennél sokkal árnyaltabb és teljesen más van a háttérben.
Hónapok óta pletykálják, hogy Palvin Barbi férje hűtlen hozzá és házasságuk tönkrement. Azonban semmi jel nem utal arra, hogy ez valóban így lenne.
A közösségi médiát elárasztotta a hír, miszerint Palvin Barbi terhes
A Vogue címlapos képen jól látható a szupermodell hatalmas hasa, amit alig lehet elrejteni.
Azonban mint később kiderült, a képet mesterséges intelligencia segítségével készítették. Valószínűleg egy rajongó érezhette a késztetést a kép megszerkesztéséhez.
A címlapkép sokakat átvert, akik gratuláltak a gyermekáldáshoz.
Palvin Barbi posztjai is arról árulkodnak, hogy semmi jel nem utal a terhességre. Rajongói leginkább azon háborodtak fel, hogy ki lehetett az, aki az endometriózis-műtétje ellenére megszerkeszti ezt a képet a szupermodellről.
Remélem lehet gyermekük, és Barbara endometriózisa nem befolyásolta a termékenységét, mert másképp ez a kép nagyon szomorú
– írták kommentben.
