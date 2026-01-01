RETRO RÁDIÓ

Szilveszteri babonák nyomában – így indítják az új évet a magyar sztárok

Van, aki szigorúan ragaszkodik a hagyományokhoz, más inkább lelki rendrakással vág neki az évnek. Magyar sztárokat kérdeztünk arról, milyen szilveszteri vagy újévi babonákban hisznek.

Szerző: Ko. K.
Létrehozva: 2026.01.01. 17:45
magyar sztárok szilveszter babona

A szilveszter sok magyar hírességnél összeforrt a hivatással, és nem véletlenül, ugyanis többen hisznek abban, hogy amivel az év indul, az végigkíséri a következő hónapokat is. Babonákról vallott lapunknak Tiv Tivy, Nótár Mary, Dávid Petra, Gáspár Zsolti és Balázs Klári.

Tiv Tivy szilveszterkor tudatosan készül az újévre
Tiv Tivy szilveszterkor lencsével ünnepel, és minden évben figyel rá, hogy azzal kezdje az újévet, amit egész évben szeretne csinálni (Fotó: Kovács Dávid)

Szilveszter tudatos kezdetekkel

Tiv Tivy szerint az évkezdés tudatos döntések kérdése.

„A vonzás törvényében hiszek alapvetően, de a lencsét én sem hagyom ki. Van egy mottóm, ami eddig mindig bevált: amit elsőként csinálok szilveszterkor, azt csinálom egész évben. Most nagy eséllyel videót fogok készíteni, és az elmúlt tizenöt év tapasztalata alapján ez mindig működött” – mondta.

Hasonló szemléletben nőtt fel Nótár Mary is, aki muzsikus családból származik.

Gyerekkoromban, ha nem zenéltünk, a nagyszüleimnél gyűltünk össze. Éjfél után roppant a virsli, lencse került a zsebünkbe, mindenki jól szórakozott. Abban a babonában nőttem fel, hogy szilveszterkor azt kell csinálni, amit szeretsz és ami a hivatásod

– mesélte az énekesnő.

Mary számára ez mára életformává vált.

„Nekem a zene az életem, több mint húsz éve szilveszterkor mindig dolgozom. Voltak fogadalmaim is, de nem nagyon működtek, ezért ma már inkább abban hiszek, hogy amit igazán szeretnék, azt elérem – vallotta Mary.

Szilveszteri lencse és új kezdetek

Míg egyesek a munkában látják a szerencse kulcsát, mások a hagyományos szilveszteri babonákat követik, vagy épp teljesen más irányból közelítik meg az évváltást. Gáspár Zsolti családjánál a szilveszteri szabályok szinte szentírásnak számítanak.

Nagyon odafigyelünk mindenre. Szilveszterkor és január elsején nem mosunk, nem teregetünk, nem eszünk halat vagy csirkét, mert rosszat hoz a házra. Egyébként ilyenkor összegyűlik a család, aztán együtt imádkozunk. Ami még nagyon fontos, hogy az év első napján nem visszük ki a szemetet, mert azzal kidobnánk a szerencsét is

– mondta Zsolti.

SZL_5131
Gáspár Zsolti rengeteg mindenre figyel újévkor, nehogy elszálljon a szerencséje (Fotó: Szabolcs László)

A lencse náluk fontos szerepet kap.

A gyerekek kabátjába is teszünk belőle, szétszórjuk a lakásban, sőt az autóba is kerül, nehogy baj legyen” – mesélte Zsolti.

Dávid Petra nem tartja magát babonásnak, számára a szilveszter inkább lelki mérföldkő.

„A legfontosabb számomra az, hogy rossz dolgokat ne vigyek át az új évre. Egy rossz kapcsolatot jobb lezárni, a haragokat pedig elengedni, mert nem szeretnék így belépni a januárba” Hasonlóan józanul gondolkodik Balázs Klári is.

293A2636
Korda György és Balázs Klári nem tartja magát babonásnak, a lencsét azért egyikük sem hagyja ki (Fotó: Szabolcs László)

Gyuri és én sem vagyunk babonásak, és a fogadalomban sem hiszek igazán. A lencsét azért mindig megfőzöm szilveszterkor, hátha segít valamit, de leginkább azért, mert szeretjük

mondta Klári.

Akár babonákkal, akár tudatos döntésekkel, a magyar sztárok is ugyanarra vágynak: tiszta lappal, jó energiákkal és reménnyel induljon az új év.

 

