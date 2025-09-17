Nótár Mary nem titkolózik tovább: hatalmas szívecskék kíséretében tett bejelentést

Röpködnek a szívecskék a mulatós énekesnő közösségi oldalának üzenőfalán. Örülnek Nótár Mary rajongói.
Szívecskék minden mennyiségben – Nótár Mary ízelítőt adott legújabb dala videóklipjéből az Instagram-oldalán. Az első hallásra fülbemászó Babám című szám videója hemzseg a szerelem jelképétől. Szívecskékből azonban nem csak ott, de a mulatós énekesnő posztja melletti üzenőfalon sincs hiány: a rajongók rengeteg piros szívű és szívecskés szemű smiley emojival fejezték ki a lelkesedésüket.
Ráadásul Nótár Mary nem titkolózik tovább: az ízelítő mellett elárulta, mikor látható teljes egészében az új klip. A rajongók számára fontos dátum: 2025. szeptember 18., csütörtök, 17 óra – ekkor tart klippremiert Nótár Mary a YouTube-csatornáján.
Bár csak pár másodpercet mutatott az új dalból és klipből Nótár Mary, a rajongók lelkese határtalan. Íme néhány komment:
„Várjuk már nagyon!”
„Nagyon szupi lett!”
Neked hogy tetszik az ízelítő?
