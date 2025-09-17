Nótár Mary nem titkolózik tovább: hatalmas szívecskék kíséretében tett bejelentést

Szívecskék minden mennyiségben – Nótár Mary ízelítőt adott legújabb dala videóklipjéből az Instagram-oldalán. Az első hallásra fülbemászó Babám című szám videója hemzseg a szerelem jelképétől. Szívecskékből azonban nem csak ott, de a mulatós énekesnő posztja melletti üzenőfalon sincs hiány: a rajongók rengeteg piros szívű és szívecskés szemű smiley emojival fejezték ki a lelkesedésüket.

Nótár Mary végre elárulta, mikor kerül sor a Babám című új dala klippremierjére a YouTube-on (Fotó: Bánkúti Sándor

Nótár Mary még a héten új klippel jelentkezik

Ráadásul Nótár Mary nem titkolózik tovább: az ízelítő mellett elárulta, mikor látható teljes egészében az új klip. A rajongók számára fontos dátum: 2025. szeptember 18., csütörtök, 17 óra – ekkor tart klippremiert Nótár Mary a YouTube-csatornáján.

Bár csak pár másodpercet mutatott az új dalból és klipből Nótár Mary, a rajongók lelkese határtalan. Íme néhány komment:

„Várjuk már nagyon!”

„Nagyon szupi lett!”

Neked hogy tetszik az ízelítő?