RETRO RÁDIÓ

„Vizes a ruhám a lepedő alatt” – Mihályfi Luca még sosem volt ennyire szexi

Az énekesnő falatnyi bikinit húzott. Mihályfi Luca hamarosan még többet mutat magából.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.13. 21:00
Mihályfi Luca Bikini klipje

Nincs megállás! Újabb dallal és videóklippel jelentkezik Mihályfi Luca. Bár a szexi énekesnő előző slágere, a Jaber közreműködésével készült Primadonna szombat délelőtt a felkapott zenék slágerlistáján a Top 15-ben szerepelt a YouTube-on, vasárnap jön az új sikervárományos!

Mihályfi Luca
Mihályfi Luca elképesztően szexi klippel lepi meg a rajongóit idén szeptemberben (Fotó: TV2)

Mihályfi Luca új klipjében még szexibb, mint a Primadonnában

Bár a Primadonnában hasvillantós latin szerelésben tündökölt Luca, a Niagara című új dal videójában csak egy falatnyi bikini takarja a testét. Az énekesnő Instagram-oldalán osztott meg egy kliprészletet – a látvány tűzbe hozta a rajongókat, a kétértelmű szöveg azonban nem mindenkinek tetszik.

„Apukád biztos büszke erre a szövegre…”
– csipkelődött egy hozzászóló.

„Annyira jó”
– lelkendezett más.
„Borzasztó gyenge szöveg, pedig érzem, hogy nagyot akarsz mondani... Nem sikerült”
– kritizált egy újabb kommentelő.

„Máris beleégett a fejembe a zene! Már most imádom! Nagyon várom!”
– írta izgatottan egy rajongó.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu