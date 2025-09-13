„Vizes a ruhám a lepedő alatt” – Mihályfi Luca még sosem volt ennyire szexi

Nincs megállás! Újabb dallal és videóklippel jelentkezik Mihályfi Luca. Bár a szexi énekesnő előző slágere, a Jaber közreműködésével készült Primadonna szombat délelőtt a felkapott zenék slágerlistáján a Top 15-ben szerepelt a YouTube-on, vasárnap jön az új sikervárományos!

Mihályfi Luca elképesztően szexi klippel lepi meg a rajongóit idén szeptemberben (Fotó: TV2)

Mihályfi Luca új klipjében még szexibb, mint a Primadonnában

Bár a Primadonnában hasvillantós latin szerelésben tündökölt Luca, a Niagara című új dal videójában csak egy falatnyi bikini takarja a testét. Az énekesnő Instagram-oldalán osztott meg egy kliprészletet – a látvány tűzbe hozta a rajongókat, a kétértelmű szöveg azonban nem mindenkinek tetszik.

„Apukád biztos büszke erre a szövegre…”

– csipkelődött egy hozzászóló.

„Annyira jó”

– lelkendezett más.

„Borzasztó gyenge szöveg, pedig érzem, hogy nagyot akarsz mondani... Nem sikerült”

– kritizált egy újabb kommentelő.

„Máris beleégett a fejembe a zene! Már most imádom! Nagyon várom!”

– írta izgatottan egy rajongó.