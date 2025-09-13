„Vizes a ruhám a lepedő alatt” – Mihályfi Luca még sosem volt ennyire szexi

Az énekesnő falatnyi bikinit húzott. Mihályfi Luca hamarosan még többet mutat magából.
Nincs megállás! Újabb dallal és videóklippel jelentkezik Mihályfi Luca. Bár a szexi énekesnő előző slágere, a Jaber közreműködésével készült Primadonna szombat délelőtt a felkapott zenék slágerlistáján a Top 15-ben szerepelt a YouTube-on, vasárnap jön az új sikervárományos!
Bár a Primadonnában hasvillantós latin szerelésben tündökölt Luca, a Niagara című új dal videójában csak egy falatnyi bikini takarja a testét. Az énekesnő Instagram-oldalán osztott meg egy kliprészletet – a látvány tűzbe hozta a rajongókat, a kétértelmű szöveg azonban nem mindenkinek tetszik.
„Apukád biztos büszke erre a szövegre…”
– csipkelődött egy hozzászóló.
„Annyira jó”
– lelkendezett más.
„Borzasztó gyenge szöveg, pedig érzem, hogy nagyot akarsz mondani... Nem sikerült”
– kritizált egy újabb kommentelő.
„Máris beleégett a fejembe a zene! Már most imádom! Nagyon várom!”
– írta izgatottan egy rajongó.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.