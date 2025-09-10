Imádják a rajongók Mihályfi Luca tangás, bikinis képeit

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a TV2-n látott Dancing with the Stars című műsor alatt szerettek egymásba, bár sokáig titkolták a kapcsolatukat. A döntő előtt, az élő show-ban egy szerelmes csókkal vállalták fel egymást, amit persze imádott a közönség.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a TV2 műsorában

Az énekesnő közösségi oldala hamar népszerű lett, már 100 ezer követője van. Mihályfi Luca a naplementés, szerelmes képei után most tangás, bikinis fotókat osztott meg, pár óra alatt közel 9 ezer like-ot szerezve ezzel.

A TV2 show-jában jöttek össze

Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, majd nagy vágya teljesült azzal, amikor lehetőséget kapott a Dancing with the Starsban, és a táncparketten is bizonyíthatott. Partnerként Hegyes Bercit kapta, aki a műsor első évadát megnyerte Gelencsér Tímea oldalán. Mihályfi Luca nem titkolta, hogy már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta "bevonzani", hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét.

Elmondása alapján nagyon jól mentek a táncpróbák, és már az első napokban azt nyilatkozta, hogy Hegyes Bercivel egy hullámhosszon vannak és hasonló a személyiségük is. Partnere pedig kifejezetten örült annak, hogy a fiatal lány a legalacsonyabb a mezőnyben, ugyanis ennek köszönhetően őt sokkal könnyebb lesz majd dobálnia a levegőben. A páros a próbák alatt jött össze, majd az énekesnő apja, a színész Mihályi Balázs is elmondta, mit gondol a kapcsolatról.

A közelmúltban ismét közösen vettek részt a TV2 egyik sikerműsorában, A Nagy Duettben, ahol hétről hétre sikerült elkápráztatniuk a közönséget: ezúttal a dobogó harmadik fokáig jutottak. Amikor együtt szerepelnek, abból rendre valami érzéki, látványos és szexi produkció születik, nemrég egy közös fotózásról is megosztottak képet.