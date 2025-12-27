Már félúton jár Horváth Csenge: szívmelengető fotót osztott meg a kismama

A közelmúltban érkezett a hír, hogy babát vár Horváth Csenge. Fésűs Nelly gyönyörű lánya körül korábban számtalan találgatás látott napvilágot, azzal kapcsolatban, vajon várandós-e, míg végül a modell egy, a párjával, Ottóval közös, pocakos fotóval tisztázta a helyzetet.

Izgatottan várja első gyermeke érkezését Horváth Csenge / Fotó: YouTube videó

A hírt később a 22 éves szépség édesanyja is megerősítette:

Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!

- üzente a közösségi oldalán keresztül Fésűs Nelly.

Jelenleg tehát Csenge és szerelme izgatottan várják első közös gyermekük érkezését, és amire már nem is olyan sokára sor kerül: jelenleg ugyanis a modell félúton jár, ami nemrég az Instagramon jelentett be.

Félúton a találkozás felé

- írta a közösségi oldalán a minap Csenge angolul, mialatt egy képet is megosztott: ezen a párjával boldogan ölelik át egymást az ablak előtt állva, a kismama kerekedő pocakját pedig a ruhája is szépen kihangsúlyozza. A hatás nem is maradt el, csak úgy záporoztak az elragadtatott hozzászólások a kommentszekcióba.

Gratulálok, gyönyörű nő vagy!

- bókoltak az egyik kommentben.

Sok boldogságot és egészséget kívánok nektek, Csenge!

- továbbította jókívánságait egy újabb követő.

Már nagyon várunk!

- jelentette ki a büszke nagymama, Fésűs Nelly.

Kemény támadások érték Horváth Csengét

A modell életének talán legboldogabb időszakát némileg beárnyékolták azok a közösségi médiában megjelent bántó találgatások és rosszindulatú megjegyzések, amelyek a nagy bejelentést követték, és amelyek azért is érintették különösen fájdalmasan Csengét, hiszen a gyermekáldás első hónapjai minden pár, és különösen minden nő életében rendkívül érzékeny időszakot jelentenek. Csenge egy ideig hallgatott, majd az Instagram-oldalán egy hosszú, őszinte bejegyzésben reagált a történtekre - szúrta ki a Bors.

