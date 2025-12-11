RETRO RÁDIÓ

Fésűs Nelly: "A legboldogabb nagyi vagyok a világon"

Horváth Csenge édesanyja már nagyon várja az unokája érkezését.

Megosztás
Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.12.11. 19:50
Horváth Csenge várandós Fésűs Nelly

Az elmúlt hetekben sokakat izgatott a hír, hogy Horváth Csenge gyermeket várhat új párjától. Amint ezek a pletykák azonban szárnyra kaptak, a fiatal modell a közösségi médiában azt közölte, nem is tudja, mi jelent meg róla az interneten, de ha majd lesz valami bejelenteni valója, akkor azt meg fogja tenni. A 22 éves ezt követően több fotót is megosztott magáról, amelyen egyáltalán nem látszott terhespocak, azonban a minap saját Instagram-oldalán megerősítette: gyermeket hord a szíve alatt.

Így reagált Horváth Csenge édesanyja, Fésűs Nelly
Így reagált Horváth Csenge édesanyja, Fésűs Nelly a közösségi médiában lánya terhességnek hírére. Fotó: mw archív

A 22 éves szépség legújabb fotója után elárasztották a gratulációk. Azonban Csenge számára egy talán mindennél fontosabb személy is reagált a hírre mégpedig az édesanyja, Fésűs Nelly.

Horváth Csenge édesanyja így reagált lánya várandósságára

Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket! 

- írta legújabb közösségi média bejegyzésében Fésűs Nelly, amely során "újraosztotta" lánya csodás kismamafotóját. 

A posztot látva pedig Csenge érzelmes megjegyzést tett:

Legjobb mama leszel a világon! Szeretünk mindhárman!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu