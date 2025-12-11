Fésűs Nelly: "A legboldogabb nagyi vagyok a világon"
Horváth Csenge édesanyja már nagyon várja az unokája érkezését.
Az elmúlt hetekben sokakat izgatott a hír, hogy Horváth Csenge gyermeket várhat új párjától. Amint ezek a pletykák azonban szárnyra kaptak, a fiatal modell a közösségi médiában azt közölte, nem is tudja, mi jelent meg róla az interneten, de ha majd lesz valami bejelenteni valója, akkor azt meg fogja tenni. A 22 éves ezt követően több fotót is megosztott magáról, amelyen egyáltalán nem látszott terhespocak, azonban a minap saját Instagram-oldalán megerősítette: gyermeket hord a szíve alatt.
A 22 éves szépség legújabb fotója után elárasztották a gratulációk. Azonban Csenge számára egy talán mindennél fontosabb személy is reagált a hírre mégpedig az édesanyja, Fésűs Nelly.
Horváth Csenge édesanyja így reagált lánya várandósságára
Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!
- írta legújabb közösségi média bejegyzésében Fésűs Nelly, amely során "újraosztotta" lánya csodás kismamafotóját.
A posztot látva pedig Csenge érzelmes megjegyzést tett:
Legjobb mama leszel a világon! Szeretünk mindhárman!
