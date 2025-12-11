Fésűs Nelly: "A legboldogabb nagyi vagyok a világon"

Az elmúlt hetekben sokakat izgatott a hír, hogy Horváth Csenge gyermeket várhat új párjától. Amint ezek a pletykák azonban szárnyra kaptak, a fiatal modell a közösségi médiában azt közölte, nem is tudja, mi jelent meg róla az interneten, de ha majd lesz valami bejelenteni valója, akkor azt meg fogja tenni. A 22 éves ezt követően több fotót is megosztott magáról, amelyen egyáltalán nem látszott terhespocak, azonban a minap saját Instagram-oldalán megerősítette: gyermeket hord a szíve alatt.

Így reagált Horváth Csenge édesanyja, Fésűs Nelly a közösségi médiában lánya terhességnek hírére. Fotó: mw archív

A 22 éves szépség legújabb fotója után elárasztották a gratulációk. Azonban Csenge számára egy talán mindennél fontosabb személy is reagált a hírre mégpedig az édesanyja, Fésűs Nelly.

Horváth Csenge édesanyja így reagált lánya várandósságára

Igen, igaz! A legboldogabb nagyi vagyok a világon! Szeretlek titeket!

- írta legújabb közösségi média bejegyzésében Fésűs Nelly, amely során "újraosztotta" lánya csodás kismamafotóját.

A posztot látva pedig Csenge érzelmes megjegyzést tett: