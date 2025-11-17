Őrjítően szexi! Cicit villantott Horváth Csenge

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge nem első alkalommal villantotta meg bájait. Rajongói ezúttal is megőrülnek a képekért, a poszt alatt kommentben dicsérik a modellt.

Horváth Csenge tudja, miként vonzza a figyelmet Fotó: MW-archív

Horváth Csenge nem tud mellélőni

Horváth Csenge széthúzta felsőjét és megmutatta, mennyire szexi. Idomai láttán rajongói kommentek sorra érkezett a poszt alá. Ez persze nem is csoda, hisz a harisnyában pózoló modell alkata irigylésre méltó.

Elképesztő vagy!

– írta egy kommentelő.

Szexi a második kép

– szólt hozzá egy másik rajongó.

