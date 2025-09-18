Brutál dögös: Horváth Csenge szexi fotói felrobbantották az internetet

Odáig vannak érte a rajongók.
Horváth Csenge, Fésűs Nelly lánya előszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Legutóbb egy apró fehér bikiniben villantotta meg formás fenekét.
A csinos modell ezúttal sem okozott csalódást a követőinek. Horváth Csenge egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken egy dögös bőrdzsekiben, egy fekete bodyban valamint szexi harisnyában látható, amelyen jól kivehetőek végtelenül hosszú, formás lábai.
Tripla látás, egyetlen küldetés: legyen forró
- olvasható Horváth Csenge posztjában.
A látvány mellett a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül. Sorra érkeznek a csinos modell szépségét dicsérő hozzászólások.
„Csenge gyönyörű vagy” - jegyezte meg az egyik kommentelő.
„Tüzes szépség” - lelkendezett egy másik követő.
„Vadmacska” - fogalmazott egy harmadik hozzászóló.
Íme a Horváth Csengéről készült lélegzetelállító fotósorozat:
