Brutál dögös: Horváth Csenge szexi fotói felrobbantották az internetet

Horváth Csenge, Fésűs Nelly lánya előszeretettel oszt meg szexi tartalmakat a közösségi oldalán. Legutóbb egy apró fehér bikiniben villantotta meg formás fenekét.

Horváth Csenge szexi fotói felrobbantották az internetet Fotó: Mate Krisztian

Megmutatta formás lábait Horváth Csenge

A csinos modell ezúttal sem okozott csalódást a követőinek. Horváth Csenge egy friss fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán. A képeken egy dögös bőrdzsekiben, egy fekete bodyban valamint szexi harisnyában látható, amelyen jól kivehetőek végtelenül hosszú, formás lábai.

Tripla látás, egyetlen küldetés: legyen forró

- olvasható Horváth Csenge posztjában.

A látvány mellett a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül. Sorra érkeznek a csinos modell szépségét dicsérő hozzászólások.

„Csenge gyönyörű vagy” - jegyezte meg az egyik kommentelő.

„Tüzes szépség” - lelkendezett egy másik követő.

„Vadmacska” - fogalmazott egy harmadik hozzászóló.

Íme a Horváth Csengéről készült lélegzetelállító fotósorozat: