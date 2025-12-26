Baleset történt a fővárosnál, itt vannak a részletek
A tűzoltók áramtalanítják a járműveket. Két autó karambolozott Vácnál.
Karambolozott két személygépkocsi Vácnál, a 21113-as út és a 2106-os út kereszteződésében. A váci hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
