A szakértő szerint ez a 4 leves szinte csodákra képes

Szerencsére egyes levesek a rostban gazdag zöldségeket, fehérjét és a teljes kiőrlésű gabonákat részesítik előnyben. Tartalmas és kiegyensúlyozott ételek, melyek segítenek stabilizálni a vércukorszintet és jóllakottságérzetet biztosítanak.

Melyik leveseket éri meg kipróbálni?

Lencseleves

A lencseleves az egyik leglaktatóbb növényi alapú leves, a fehérje- és rosttartalmának köszönhetően.

A lencse semleges ízű hüvelyes, amely jól magába szívja az ízeket, így tartalmas alapot képez, amely jól illik zöldségekhez, fűszernövényekhez és fűszerekhez. Próbáld ki zöldséglevessel és olyan zöldségekkel, mint a sárgarépa, a hagyma, a cukkini, a fokhagyma és a burgonya.

Feketebableves

A feketebableves gazdag, krémes és tele van tápanyagokkal, amelyek segítenek csillapítani az éhséget. A feketebab természetesen magas fehérje- és rosttartalmú, ami lelassítja az emésztést és hosszabb ideig nyújt jóllakottság érzetet.

A bab ásványi anyagokat is tartalmaz, például vasat és magnéziumot, amelyek támogatják az energiatermelést és az egészséges izomműködést. A fűszerek, mint például a kömény, a fokhagyma és a csili, ízletessé és laktatóvá teszik a feketebab- levest.

Tyúkhúsleves

A tyúkhúsleves jó okkal klasszikus étel. A sovány fehérjét rostban gazdag zöldségek szivárványával ötvözi, így kiegyensúlyozott és laktató fogást eredményez. A leves folyamatos energiát biztosít és segít az izmok regenerálódásában, míg a zöldségek volument, vitaminokat és antioxidánsokat adnak a testnek felesleges kalóriák nélkül.

Paradicsom- és fehérbableves

A paradicsomos és fehérbabos leves kellemes egyensúlyt kínál a kiadós és egészséges ízek között. A paradicsom gazdag likopinban, egy antioxidánsban, amely támogatja a szív egészségét, míg a krémes fehérbab fehérjét és rostot biztosít a tálnak.

Együttesen egy sima, mégis laktató textúrát alkotnak, amely jóllakottságot biztosít. Ez a leves egyszerűen elkészíthető, jól illik friss fűszernövényekhez, például bazsalikommal vagy rozmaringgal, és kiváló választás egy tápanyagban gazdag diétához – írja a Verywell Health.