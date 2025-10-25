RETRO RÁDIÓ

Egyszerű és ízletes: így készítsd el a családnak a póréhagyma-krémlevest

Viszonylag gyorsan megvan és mindenki imádni fogja!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 12:00
Magyarországon szinte mindenki szereti a jó leveseket, hiszen elengedhetetlen részei egy családi ebédnek. A póréhagyma is nagy kedvenc hazánkban, és ha összerakjuk a kettőt, az bizony egy elképesztően finom fogást eredményez – íme egy fantasztikus póréhagymakrém-leves receptje, egyenesen a Mindmegette.hu-ról!

póréhagymakrém-leves
Póréhagymakrém-leves / Fotó: Mindmegette

Hozzávalók:

  • 1 tk olívaolaj
  • 5 dkg vaj
  • 50 dkg póréhagyma
  • bors
  • 0.25 tk szerecsendió
  • 1 ek kakukkfű
  • 2 dl fehérbor
  • 1 l víz (vagy alaplé)
  • 2 dl habtejszín

Elkészítés:

  1. Egy edényben olajat és vajat hevítünk, majd hozzáadjuk a felkarikázott póréhagymát, sózzuk borsozzuk, meghintjük szerecsendióval, fűszerezzük kakukkfűvel.
  2. Ezek után dinszteljük pár percig, amíg össze nem esik, majd felöntjük borral, elforraljuk az alkoholt, és hozzáadjuk a vizet/alaplevet.
  3. Körülbelül 30 percig főzzük, lehúzzuk a tűzről, hozzákeverjük a tejszínt, és botmixerrel szépen krémlevesállagúra pürésítjük.
  4. Végül forrón tálaljuk, ehetünk hozzá sajtos pirítóst, tálalhatjuk pirított dióval, de önmagában is tökéletes melengető leves.

Jó étvágyat!

 

