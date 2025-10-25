Egyszerű és ízletes: így készítsd el a családnak a póréhagyma-krémlevest

Magyarországon szinte mindenki szereti a jó leveseket, hiszen elengedhetetlen részei egy családi ebédnek. A póréhagyma is nagy kedvenc hazánkban, és ha összerakjuk a kettőt, az bizony egy elképesztően finom fogást eredményez – íme egy fantasztikus póréhagymakrém-leves receptje, egyenesen a Mindmegette.hu-ról!

Póréhagymakrém-leves / Fotó: Mindmegette

Hozzávalók:

1 tk olívaolaj

5 dkg vaj

50 dkg póréhagyma

só

bors

0.25 tk szerecsendió

1 ek kakukkfű

2 dl fehérbor

1 l víz (vagy alaplé)

2 dl habtejszín

Elkészítés:

Egy edényben olajat és vajat hevítünk, majd hozzáadjuk a felkarikázott póréhagymát, sózzuk borsozzuk, meghintjük szerecsendióval, fűszerezzük kakukkfűvel. Ezek után dinszteljük pár percig, amíg össze nem esik, majd felöntjük borral, elforraljuk az alkoholt, és hozzáadjuk a vizet/alaplevet. Körülbelül 30 percig főzzük, lehúzzuk a tűzről, hozzákeverjük a tejszínt, és botmixerrel szépen krémlevesállagúra pürésítjük. Végül forrón tálaljuk, ehetünk hozzá sajtos pirítóst, tálalhatjuk pirított dióval, de önmagában is tökéletes melengető leves.

Jó étvágyat!