Egyszerű és ízletes: így készítsd el a családnak a póréhagyma-krémlevest
Viszonylag gyorsan megvan és mindenki imádni fogja!
Magyarországon szinte mindenki szereti a jó leveseket, hiszen elengedhetetlen részei egy családi ebédnek. A póréhagyma is nagy kedvenc hazánkban, és ha összerakjuk a kettőt, az bizony egy elképesztően finom fogást eredményez – íme egy fantasztikus póréhagymakrém-leves receptje, egyenesen a Mindmegette.hu-ról!
Hozzávalók:
- 1 tk olívaolaj
- 5 dkg vaj
- 50 dkg póréhagyma
- só
- bors
- 0.25 tk szerecsendió
- 1 ek kakukkfű
- 2 dl fehérbor
- 1 l víz (vagy alaplé)
- 2 dl habtejszín
Elkészítés:
- Egy edényben olajat és vajat hevítünk, majd hozzáadjuk a felkarikázott póréhagymát, sózzuk borsozzuk, meghintjük szerecsendióval, fűszerezzük kakukkfűvel.
- Ezek után dinszteljük pár percig, amíg össze nem esik, majd felöntjük borral, elforraljuk az alkoholt, és hozzáadjuk a vizet/alaplevet.
- Körülbelül 30 percig főzzük, lehúzzuk a tűzről, hozzákeverjük a tejszínt, és botmixerrel szépen krémlevesállagúra pürésítjük.
- Végül forrón tálaljuk, ehetünk hozzá sajtos pirítóst, tálalhatjuk pirított dióval, de önmagában is tökéletes melengető leves.
Jó étvágyat!
