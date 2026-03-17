Figyelmeztetés: Ne hagyd figyelmen kívül ezt a tünetet, ha e-cigit használsz

A szakértő szerint az e-ciginek számos olyan mellékhatása lehet, amit érdemes lenne figyelembe venni. Sokan egészségesebbnek gondolják az e-cigit az elődjeiknél, de valóban így is van?

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.17. 11:30
Egy közegészségügyi szakember és epidemiológus, Vikram Niranjan szerint az e-cigi használatának jelentős mellékhatásait nem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel hosszútávon maradandó károkat is okozhat, még ha sokan egészségesebbnek is gondolják a használatát a klasszikus cigarettánál.

Az e-cigi használata számos olyan mellékhatást idéz elő, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Ezekre a tünetekre figyelj az e-cigi használatakor

A cigaretta alapvetően nem tesz jót az egészségnek, sem a pénztárcának, ennek ellenére egyre nagyobb népszerűségnek örvend az utóbbi években. Egy új tanulmány szerint biztonságosabbnak hitt alternatívának tartott eszközök valójában egyáltalán nem olyan biztonságosak. Az American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology című folyóiratban publikált kutatás több mint 6 000 résztvevő vizsgálata után érdekes eredményekre jutott.

A kutatás szerint a dohányosok és e-cigarettázók majdnem 50%-kal nagyobb valószínűséggel rendelkeznek magas vérnyomással, mint azok, akik egyik szokást sem követik. Azonban a legtöbben észre sem veszik, hogy magas a vérnyomásuk, mivel általában nem okoz tüneteket. Ezért kapta a csendes gyilkos becenevet.

Ha a vérnyomás túl magas, akkor nagy eséllyel túlterheli az ereket, a szívet és más szerveket, például az agyat, a veséket és a szemeket. A magas vérnyomás drámaian növeli a kockázatot súlyos betegségekre, mint például a szívbetegség, a szívroham, a stroke, a szívelégtelenség, a vesebetegség és az érrendszeri demencia.

A szakértő szerint a jelek már most láthatóak a fogyasztók körében. Úgy véli, hogy a legégetőbb probléma a fiatalok körében jelentkezik, mivel kutatások azt mutatják, hogy van összefüggés a rossz szokás és a fiataloknál jelentkező depresszió, szorongás és öngyilkossági gondolatok között, és a nikotin ismert hatása a fejlődő agyra szinte biztosan szerepet játszik - írja a LADBible.

Ha soha nem dohányoztál, ne e-cigarettázz. Ha dohányzol és le akarsz szokni, a tapaszok, rágógumik, gyógyszerek és megfelelő támogatás a legjobban bizonyított módszerek. Az e-cigaretta rövid távú átmeneti eszközként szerepet játszhat, de nem állandó szokásként, és nem azoknak, akik amúgy nem dohányoznának. A figyelmeztető jelek ott vannak.  A kérdés az, hogy cselekszünk-e, mielőtt a hosszú távú következmények áldozatai leszünk

- zárta le gondolatait a szakértő.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
