E-cigi okozta a balhét, elkapták a tatabányai dílert

A Police.hu írja, hogy december 11-én két kábítószer-fogyasztó jelent meg a 32 éves, tatabányai B. Roland otthonában abból a célból, hogy drogot vásároljon. Az adásvétel során a díler kipróbálásra átadott nekik egy elektromos cigarettát, ami később eltűnt. A díler emiatt feldühödött, és ököllel fejbe vágta a páros férfi tagját, majd bezárta lakása ajtaját, levetkőzésre kényszerítette vendégeit és egy késsel fenyegette őket.

Elkapták a dílert / Képünk illusztráció: Unsplash

A megosztott információk szerint a díler a nő pénztárcájából 10 ezer forintot emelt ki, illetve magához vette a sértettek mobiltelefonjait is. Az egyiküknek sikerült kijutnia a lakásból, és értesítette a rendőrséget. A járőrök vetettek véget a fenyegetésnek, és elfogták a dílert. A helyszíni kutatás során a nyomozók 8,8 gramm droggyanús anyagot foglaltak le. A Tatabányai Rendőrkapitányságon elvégzett gyorsteszt mindhárom érintettnél pozitív lett, ezért a két fogyasztó ellen is eljárás indult.

A tatabányai nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki B. Rolandot kétrendbeli felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértése, kétrendbeli felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás, könnyű testi sértés, valamint kábítószer-kereskedelem miatt

– írta a rendőrség.