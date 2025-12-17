RETRO RÁDIÓ

E-cigi okozta a balhét, elkapták a tatabányai dílert

Egy dílert és két fogyasztót is elkaptak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 10:33
kábítószer rendőrség drog

A Police.hu írja, hogy december 11-én két kábítószer-fogyasztó jelent meg a 32 éves, tatabányai B. Roland otthonában abból a célból, hogy drogot vásároljon. Az adásvétel során a díler kipróbálásra átadott nekik egy elektromos cigarettát, ami később eltűnt. A díler emiatt feldühödött, és ököllel fejbe vágta a páros férfi tagját, majd bezárta lakása ajtaját, levetkőzésre kényszerítette vendégeit és egy késsel fenyegette őket.

A rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.
Elkapták a dílert / Képünk illusztráció: Unsplash

A megosztott információk szerint a díler a nő pénztárcájából 10 ezer forintot emelt ki, illetve magához vette a sértettek mobiltelefonjait is. Az egyiküknek sikerült kijutnia a lakásból, és értesítette a rendőrséget. A járőrök vetettek véget a fenyegetésnek, és elfogták a dílert. A helyszíni kutatás során a nyomozók 8,8 gramm droggyanús anyagot foglaltak le. A Tatabányai Rendőrkapitányságon elvégzett gyorsteszt mindhárom érintettnél pozitív lett, ezért a két fogyasztó ellen is eljárás indult.

A tatabányai nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki B. Rolandot kétrendbeli felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértése, kétrendbeli felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás, könnyű testi sértés, valamint kábítószer-kereskedelem miatt

– írta a rendőrség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu