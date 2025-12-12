Nem hiszed el hol rejtegette a díler a drogot - videó!

A dabasi rendőrök gyanúját állampolgári panaszok és hivatali jelzések is megerősítették, miszerint egy örkényi családi háznál rendszeresen kábítószert árulnak. A vevők taxival érkeztek a nőhöz, akit december 3-án leptek meg a nyomozók. A 43 éves M. Arankát elfogták és előállították a Dabasi Rendőrkapitányságra.

Drogot rejtegetett a díler az ágyneműtartóban. Fotó: Youtube/Rendőrség

A házban tartott kutatás során kábítószergyanús, kristályos anyagot, és feltehetően a drog árusításából származó, több millió forintot foglaltak le.

A nőt őrizetbe vétele mellett hallgatták ki gyanúsítottként, ahol elmondta, hogy körülbelül fél éve árulja a kristályt. Állítása szerint naponta átlagosan öt vevő kereste fel, jellemzően visszatérő vásárlók. A készletet a hálószoba ágyneműtartójában tárolta, ahol a nyomozók megtalálták a kábítószert.

A Dabasi Rendőrkapitányságon M. Aranka ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőeljárás. A nyomozók kezdeményezték a nő letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.