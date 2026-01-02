Megtörték a csendet Madeleine McCann szülei: megindító sorokkal üzentek

Mint az ismert, Madeleine McCann még 2007 májusában, egy családi nyaralás során tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhelyen. Mindössze hároméves volt, amikor nyoma veszett, miközben a szülők a barátaikkal vacsoráztak egy közeli étteremben. A rejtélyes ügy kapcsán már közel két évtizede tart a nemzetközi nyomozás.

Maddie McCann még 2007 májusában, egy családi nyaralás során tűnt el Fotó: AFP

Üzentek Maddie McCann szülei

A kislány holléte a mai napig ismeretlen. 2020-ban az ügyészek a német állampolgárságú Christian Bruecknert nevezték meg fő gyanúsítottként, de az ügyben ezidáig nem emeltek vádat. Kate és Gerry McCann, a gyermek szülei most egy szívhez szóló nyilatkozatot tettek közzé, amelyben remélik, hogy az újév elhozza „azt az áttörést, amire vágyunk”.

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük mindenkinek, aki az elmúlt évben bármilyen módon támogatott minket, és továbbra is reménykedik abban, hogy pozitív híreket kapunk Madeleine-ről

– derül ki a házaspár közleményéből.

A McCann család megköszönte a nyilvánosságnak és a rendőrségnek a nyomozás során nyújtott támogatásukat, és üzenetüket így zárták: „Békés és pozitív új évet kívánunk, és bárcsak 2026 elhozná nekünk a hőn áhított áttörést. Kate, Gerry és családja.”

Az üggyel kapcsolatos legutóbbi kutatásokra 2025 júniusában került sor, amikor a német és a portugál hatóságok újabb műveleteket hajtottak végre vidéki területeken a nyomozáshoz kapcsolódóan. Többnapos ásatás és igazságügyi munka után a kutatásokat jelentős áttörés nélkül leállították – emlékeztet cikkében a Mirror.