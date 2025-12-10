RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen fogás: drog-kereskedelemre épült egy élelmiszerbolt Óbudán

A dílerek a boltban szolgálták ki a drogot vásárlókat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 19:38
drog kábítószer kereskdelem kábítószer Óbuda

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2025. december 10-én drog előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése miatt egy óbudai élelmiszerüzletet két hónapra bezárt.

Drogot kizárólag D. Károlytól lehetett venni
Drogot kizárólag D. Károlytól lehetett venni Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé

A BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztálya 2025. szeptember 2-án több fővárosi helyszínen csapott le kábítószer-kereskedelem miatt. A nyomozás megállapította, hogy a kábítószer-kereskedelmet irányító T. Szilveszter 2024 februárjától szervezte be D. Károlyt a terjesztésbe, és az általa üzemeltetett óbudai élelmiszerbolt kábítószer-kereskedelmi tevékenységet leplező vállalkozássá vált.

A boltban árulták a dílerek is a drogot

Az üzletben zajló illegális kereskedelemben részt vett D. Károly, élettársa, az eladóként dolgozó T.  Mónika, és a pénztárosként ott dolgozó H. Attila is. A dílerek a boltban szolgálták ki a kábítószert vásárlókat: drogot kizárólag D. Károlytól lehetett venni, miután ehhez T. Szilveszter előzetesen telefonon vagy személyesen engedélyt adott.

A rajtaütéskor a rendőrök az eladótérben található hűtőpult alatti tárolóból, az italos-, és péksüteményes pultból, továbbá a raktárból többféle kábítószert - , az üzlet különböző helyiségeiből pedig összesen 2,5 millió forintot foglaltak le, amely nem tartozott az üzlet pénztári készletéhez. A gyanúsítottak tetten érésük pillanatában éppen két vásárló számára adtak el kábítószert. A lefoglalt anyagokról az igazságügyi vegyészszakértő megállapította, hogy azok amfetamin, MDMA és kokain típusú kábítószerek - fogalmaz a rendőrség.

 

