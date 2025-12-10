A napokban a szomszédos vármegyében ellenőrizték közúton az egyiküket pont kábítószer-vásárlás után. Ruhájából 11,92 gramm fehér, kristályos, az utastérből 155,53 gramm droggyanús anyag került elő.

Kattant a bilincs a bonyhádi dílerek kezén. Fotó: Youtube/Rendőrség

Dombóvári tartózkodási helyén többek közt három őrlőt, vegyszert, vákuumfóliákat, 29 Elf Bart, pénzt, ékszert és telefont foglaltak le a nyomozók, továbbá a kábítószer szállításához használt autóját. Az árut értékesítő mázai férfi ruhájából a helyszínen előkerült az áruért kapott 450 000 forint. Lakásán és szászvári tartózkodási helyén összesen 440 grammnyi zöld növényi származékot, 10,5 gramm fehér, kristályos anyagot, egy tő cannabist, valamint pénzt foglaltak le kollégáink.

Mindkét kábítószer-kereskedőt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Időközben a bíróság mindkettőjüket letartóztatta.

A vallomásokból kiderült, a füves cigit szálanként 5000, a Kati nevű drog grammját 10 000 forintért értékesítették. Korábban csak fűvel üzleteltek, idén kezdték a kristályos anyag terítését. Az eddigi adatok alapján mindkét díler több millió forintos forgalmat bonyolított le az elmúlt másfél évben.

A Bonyhádi Rendőrkapitányságon folytatódik az eljárás, mely kiterjed a dílerek felső kapcsolatainak feltérképezésére és számonkérésére is - írja a rendőrség.

Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérjük, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a Telefontanú a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.



