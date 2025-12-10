Döbbenet: Fiatalkorú bevonásával árult kábítószert a díler

A rendőrök 2025. december 1-jén, a DELTA Program keretében megszervezett, összehangolt akció során csaptak le a terjesztőre. A nyomozás adatai alapján a 24 éves férfi a drogot esetenként egy fiatalkorú személy bevonásával is értékesítette, ami súlyosbítja a felelősségét.

Döbbenet: Fiatalkorú bevonásával árult drogot a díler. Fotó: rendőrség

A lakásán tartott kutatás során az egyenruhások kábítószergyanús anyagot, készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le. Az Encsi Rendőrkapitányság nyomozói ezt követően a férfit előállították, kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását is, amelyet a bíróság elrendelt. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kábítószer-terjesztők felderítésére és a fiatalok védelmére. A terjesztői hálózatok felszámolása érdekében a hatóságok a jövőben is következetesen és határozottan lépnek fel - írja a rendőrség.

Kép: Rendőrség