Döbbenet: Fiatalkorú bevonásával árult kábítószert a díler
A férfi a „krekk” nevű kábítószerrel kereskedett Encsen.
A rendőrök 2025. december 1-jén, a DELTA Program keretében megszervezett, összehangolt akció során csaptak le a terjesztőre. A nyomozás adatai alapján a 24 éves férfi a drogot esetenként egy fiatalkorú személy bevonásával is értékesítette, ami súlyosbítja a felelősségét.
A lakásán tartott kutatás során az egyenruhások kábítószergyanús anyagot, készpénzt és mobiltelefonokat foglaltak le. Az Encsi Rendőrkapitányság nyomozói ezt követően a férfit előállították, kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kihallgatták, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását is, amelyet a bíróság elrendelt. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kábítószer-terjesztők felderítésére és a fiatalok védelmére. A terjesztői hálózatok felszámolása érdekében a hatóságok a jövőben is következetesen és határozottan lépnek fel - írja a rendőrség.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos jogsértést észlel, névtelenül is bejelentést tehet a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, vagy a 112-es ingyenes segélyhívón.
