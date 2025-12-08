Nagy a baj: tömeges drogtúladagolás történt, rengetegen kerültek kórházba

Nemrégiben tömeges túladagolásról szóló rémhíreket lehetett hallani a halálos túladagolások megelőzésére szolgáló New York-i OnPoint nevű nonprofit szervezettől. Az államilag finanszírozott, két megelőzési központból egyszerre 46 droghasználót szállítottak sürgősen kórházba. A nonprofit szervezetnek fogalma sincs, mi történt ezekkel az emberekkel, vagy hogy egyáltalán meghalt-e közülük bárki.

Tömeges túladagolásról számoltak a hírek / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A tömeges túladagolás ügyében jelenleg mindenki sötétben tapogatózik

A városi egészségügyi hatóság sem tudott választ adni arra, hogy nyomon követi-e a 46 kórházba szállított ember sorsát. Mindeközben a központokban történt túladagolások száma 7%-kal nőtt!

A szervezet adatbázisa szerint a crack volt a leggyakrabban használt drog az elmúlt két évben, amikor közel 56 175 alkalommal szívták. Ezt követte a heroin 48 714 injektálással. Kokaint 30 721 alkalommal szippantottak, míg a speedballt, 19 651 alkalommal fecskendezték be. Rendkívül aggasztó, hogy a speedball-használat a Washington Heights-i helyszínen megduplázódott az első évről a másodikra, 19%-ról 44%-ra. Harlemben mérsékeltebb volt a növekedés, 5%-ról 7%-ra.

Ennek fényében a kritikusok száma is jelentősen megnőtt a központokkal kapcsolatban, mivel úgy gondolják, inkább fenntartják a függőséget, mintsem leszoktatnák a használókat.

A környékbeli lakóknak elegük van abból, hogy a droghasználat és a dílerkedés kiszivárgott az utcákra, sőt olykor nappali nyilvános szexre is sor kerül. Az OnPoint szervezet 2024-ben több mint 15,9 millió dollárnyi adófizetői támogatást kapott, ami a 17,4 millió dolláros bevételének nagy részét tette ki az adóbevallásuk szerint.

Mintha egyre nagyobb léptékben csinálnának valamit, ami nem működik. Ez szép, csak épp nincs eredménymérés, ami nem lep meg, hiszen a számok nem mutatnának jól. Nem bizonyítják, hogy embereket juttatnak el a felépülésig, pedig ez lenne az ilyen szolgáltatások ideális célja. Úgy tűnik, nem is nagyon érdekli őket

— nyilatkozta Charles Lehman, a Manhattan Institute közpolitikai szakértője.