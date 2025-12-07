Egy szórakozóhely mosdójában vesztette életét egy nő, miután keverte a drogokat

Egy 24 éves kozmetikus meghalt, miután eszméletlenül találták egy éjszakai klub mosdójában, amikor a születésnapját ünnepelte. A nő kokaint, ketamint és alkoholt fogyasztott, a drogok keverése azonban az életébe került.

A kevert drogok a fiatal nő életét követelték Fotó: Pexels (illusztráció) / Pexels (illusztráció)

Erős drogok miatt születésnapján vesztette életét a fiatal nő

A 24 éves Chloe Ferrist eszméletlenül találták egy belfasti szórakozóhely mosdójában, miután kokaint, ketamint és alkoholt fogyasztott. A végzetes napon a fiatal nő és barátai iszogatással kezdték az estét, majd a városban kokaint vásároltak. Chloe és a barátai egy bárban buliztak, mielőtt a szórakozóhelyre indultak volna tavaly december 1-jén hajnali 1 óra körül.

A szórakozóhely biztonsági kamerái rögzítették, hogy Chloe és egyik barátja hajnali 1:17 körül bezárkóztak egy WC-fülkébe. A személyzet akkor kezdett aggódni, amikor észrevették, hogy már 30 perce nem jött ki senki. Miután egymás vállára állva benéztek a fülkébe, látták, hogy Chloe és a barátja eszméletlenül fekszenek.

A dolgozók azonnal mentőt hívtak. A kiérkező mentősök egy fűrész segítségével eltávolították a masszív ajtót, hogy hozzáférjenek a lányokhoz, ám tragikus módon Chloe-nak nem volt pulzusa, ezért halottnak nyilvánították.

A meghallgatáson Joe McCrisken halottkém úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg a Chloe által vásárolt kokaint a tudta nélkül ketaminnal keverték. Hozzátette, hogy egyetért Chloe édesapjának, Declannek korábbi kijelentésével, miszerint a drogfogyasztás olyan, mintha „orosz rulettet játszanál az életeddel”.

Több száz ember fejezte ki döbbenetét és szomorúságát a közösségi médiában, és tisztelgett Chloe előtt. Egy gyászoló így nyilatkozott:

Chloe egy gyönyörű lélek volt, és a fénye mindenkit megérintett, aki ismerte. Mindig emlékezni fogunk rá a kedvességéért, a melegségéért és az örömért, amit a világba hozott. Gondolataim és imáim veled, a családoddal és az összes barátoddal vannak, miközben átvészelik ezt az elképzelhetetlen bánatot

- írja a The Sun.