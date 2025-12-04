Kiderült: drog hatása alatt állt az a helikopterpilóta, aki a házaspár halálát okozta

A 2023-ban történt angol házaspár halála teljesen lesokkolta a helyi sajtót, miután a wirrali Nestonból származó pár, Diane és Ron Hughes életét vesztette halálos helikopter-balesetben Ausztrália területén.

Az angol házaspár halála sokkolta az ausztráliai sajtót. Szörnyű helikopter-balesetben hunytak el / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Mindenkit sokkolt a házaspár halála

A vizsgálatok során kiderült, hogy a halálos helikopter-balesetben érintett pilóta, amely a brit házaspár halálát okozta, kokainmegvonási tünetektől és másnaposságtól szenvedett. Az 57 éves Diane és a 65 éves férje, Ron Hughes mindössze 18 hónapja voltak házasok, és az újév alkalmából látogattak rokonokat Ausztráliában, amikor a tragédia bekövetkezett a Queensland állambeli Sea World közelében.

Az ütközés körülbelül helyi idő szerint a délutáni órákban történt, amikor az egyik helikopter emelkedett, míg a másik ereszkedett.

A jelentések szerint az egyik helikopter sikeresen leszállt egy homokzátonyon, öt utas közülük csak kisebb sérüléseket szenvedett. A második helikopter azonban lezuhant, négy ember életét követelve a fedélzeten, további három embert pedig súlyosan megsebesítve. A tragikusan elhunytak között volt a sydney-i anya, Vanessa Tadros és a Sea World pilótája, Ashley Jenkinson.

A vizsgálatok során az is világossá vált, hogy Jenkinson, a pilóta két nappal a tragédia előtt többször kokaint szippantott, és 12 sört, valamint whiskey-t fogyasztott egy szilveszteri bulin, ezt a boncolási eredmények is alátámasztják. A vizsgálat során a szakértők hangsúlyozták, hogy a finomabb befolyásoltság jelei csak alapos vizsgálattal mutathatók ki, és Jenkinson saját nyilatkozata szerint alkalmasnak érezte magát a repülésre – írja a DailyStar.

A pilóta a tragédia napján reggel még negatív alkohol- és drogtesztet mutatott. A baleset előtt hat utas élményrepülést teljesített, majd ebédelt a munkatársaival. A pilóta alváshiánnyal és munkahelyi stresszel is küzdött egy jó ideje.