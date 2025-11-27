Szívszorító bejelentést tett Schumacher barátja: soha többet nem látjuk viszont a legendát

Megrázó híreket osztott meg Michael Schumacherről egy barátja, mialatt felfedte a hétszeres világbajnok belső körét is. A Red Bull korábbi vezetője, Richard Hopkins úgy véli, a Forma-1-es rajongók soha többé nem fogják már viszontlátni az egykori pilótát, miután az 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett. A német világbajnok azóta teljesen eltűnt a nyilvánosság elől: a családja mindennél jobban óvja a magánéletét, épp ezért titokban tartanak minden információt az egészségügyi állapotával kapcsolatban, valamint csak néhány ember számára megengedett, hogy meglátogassa a korábbi versenyzőt.

Megrázó vallomást tett Schumacherről egy barátja / Fotó: Czerkl Gábor

Megrázó vallomást tett Schumacher barátja

Hopkins az 1990-es évek elején találkozott először Schumacherrel, amikor szerelőként dolgozott a McLarennél, abban az időszakban, amikor a német pilóta még a Benetton versenyzője volt, ám elmondása szerint már csak az igazán közeli barátok számára megengedett, hogy meglátogathassák az egykori Forma-1-es pilótát.

Nem hiszem, hogy újra látni fogjuk Michaelt. Kissé kellemetlenül érzem magam, amikor az állapotáról kell beszélnem, mivel a családja – érthető okokból –, ezt titokban akarja tartani. Tehát tehetek megjegyzést, lehet véleményem, de nem vagyok benne abban a bizonyos belső körben

- mondta el Hopkins a SPORTbible-nek.

Nem vagyok Jean Todt, nem vagyok Ross Brawn, nem vagyok Gerhard Berger, akik meglátogathatják Michaelt. Nagyon messze vagyok ettől

- tette hozzá, ezzel egy időben felfedve annak a bizonyos belső körnek a tagjait is.

Nem hallottam felőle semmit mostanában. Úgy tudom, van egy finn orvosa, egy személyi orvosa

- mondta el Hopkins, amikor arról kérdezték, hogy van-e bármi információja Schumacher jelenlegi állapotáról.

A Red Bull korábbi operatív vezetője azt is elárulta, még ha beszélőviszonyban is lenne Schumacher legközelebbi barátaival, azok a legenda és annak családja iránti tiszteletből nem árulnának el neki semmit.

Nem mondhatnám, hogy Jean Todt, Ross vagy Gerhard legjobb barátja lennék. Habár szerintem, még akkor is, ha Ross Brawn legjobb barátja volnál, és megkérdeznéd, hogy van Michael, és még jó sok vörösborral is elhalmoznád, akkor sem hiszem, hogy megnyílna és megosztaná veled. Úgy vélem, tisztelettudó az a fajta hozzáállás, hogy aki meglátogatja Michaelt, az nem árul el róla semmit. A család így szeretné, ez pedig szerintem igazságos és tiszteletteljes velük szemben

- tette hozzá Hopkins, a Daily Star beszámolója szerint.

Michael Schumacher’s pal shares heartbreaking fear as he reveals F1 legend's 'inner circle'https://t.co/JKA1sVH9dC pic.twitter.com/6gDZT91I2i — Daily Star (@dailystar) November 25, 2025