Fenyegető veszély, Gulácsi nem védhet a Bundesligában?

A 2026-os német futballrajton rögtön borulhat minden terv. Akkora a havazás Hamburgban, hogy veszélybe került a St. Pauli–RB Leipzig Bundesliga-meccs megrendezése.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.01.08. 15:15
Módosítva: 2026.01.08. 15:27
gulácsi péter St. Pauli hamburg rb leipzig időjárás orbán willi havazás

Hókáosz fenyeget, elhalaszthatják a szombatra (15.30, tv: Aréna 4) tervezett St. Pauli–RB Leipzig mérkőzést a német labdarúgó-Bundesliga 16. fordulójában. Az időjárás alakulásától függően nagyon is elképzelhető, hogy a háromhetes téli szünet után már a 2026-os német futballrajton borul minden a havazás miatt: könnyen meglehet, hogy Gulácsi Péter és Orbán Willi dobogóért és Bajnokok Ligája-indulásért küzdő csapata nem játszhat az osztályozós (16.) helyen szerénykedő hamburgiak vendégeként.

Veszélyben Gulácsi Péterék meccse a St. Pauli ellen: Hamburgban napok óta szakad a hó, és péntekre jósolják a legnagyobb havazást
Veszélyben Gulácsi Péterék meccse a St. Pauli ellen: Hamburgban napok óta szakad a hó, és péntekre jósolják a legnagyobb havazást Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Német Labdarúgóliga (DFL) illetékeseit már riasztották az ügyben, de döntésre csak a mérkőzés napján számíthatnak Gulácsiék. A St. Pauli vasárnap 0-0-s edzőmeccsen fogadta a Werder Brement, és a hamburgi hóhelyzet miatt már akkor is hajszálon múlt a megrendezés. Csak a város köztisztasági szolgálata és 50 önkéntes jóvoltából sikerült megtisztítani a stadiont és közvetlen környezetét. Azóta pedig csak egyre rosszabbak a kilátások: már csütörtökre is nagy havazást jósoltak, pénteken pedig újabb 20-25 centi hullhat.

Közbeszólhat a hamburgi havazás

„Természetesen felkészülünk, de ki kell várnunk, hogyan alakul az időjárás, és valóban lesz-e olyan heves havazás pénteken, amilyet előrejeleznek. Különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, hogy cselekedni tudjunk, és folyamatosan kommunikálunk minden érintettel” – közölte a hamburgi vigalmi negyed Bundesliga-klubja.

A különleges hangulatú Millerntor-stadion gyepe miatt nem aggódnak, hiszen maga a pálya fűthető, és gyorsan elvezeti a vizet. A játéktérrel legfeljebb akkor lehet probléma, ha közvetlenül a meccs előtt vagy közben zúdul rá nagy mennyiségű hó. 

Sokkal aggasztóbb a helyzet a stadionhoz vezető utak és a lelátók állapota miatt. Annak ellenére is, hogy a napok óta tartó ítéletidő miatt a városvezetők felfüggesztették az útszóró só használatának tilalmát. Ha a szurkolók biztonsága nem garantálható, akkor inkább elhalasztják a mérkőzést.

Péntek estig nem valószínű végleges döntés, erre minden bizonnyal szombatig várni kell.

Minden meccsnap ünnepnek számít

A német labdarúgó-Bundesligában minden forduló egy ünnep: izgalmas rangadók, váratlan fordulatok és hatalmas csaták színesítik a pontvadászatot évről évre. A Bayern München és a Borussia Dortmund párharca ezúttal is sok izgalmat ígér, de a Lipcse, és a Leverkusen is komoly eséllyel száll harcba a bajnoki címért. A TippmixPRO-val még feszültebbek és átélhetőbbek a német bajnokik – tippelj, és éld át a Bundesliga varázsát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A Bundesliga állása:

  1. Bayern München 41 pont
  2. Borussia Dortmund 32
  3. Bayer Leverkusen 29 (33-20)
  4. RB Leipzig 29 (30-19)

A St. Pauli játékosai a futball mellett hógolyózással is készülnek Gulácsiék ellen:

 

