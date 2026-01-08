Fenyegető veszély, Gulácsi nem védhet a Bundesligában?

Hókáosz fenyeget, elhalaszthatják a szombatra (15.30, tv: Aréna 4) tervezett St. Pauli–RB Leipzig mérkőzést a német labdarúgó-Bundesliga 16. fordulójában. Az időjárás alakulásától függően nagyon is elképzelhető, hogy a háromhetes téli szünet után már a 2026-os német futballrajton borul minden a havazás miatt: könnyen meglehet, hogy Gulácsi Péter és Orbán Willi dobogóért és Bajnokok Ligája-indulásért küzdő csapata nem játszhat az osztályozós (16.) helyen szerénykedő hamburgiak vendégeként.

Veszélyben Gulácsi Péterék meccse a St. Pauli ellen: Hamburgban napok óta szakad a hó, és péntekre jósolják a legnagyobb havazást Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Német Labdarúgóliga (DFL) illetékeseit már riasztották az ügyben, de döntésre csak a mérkőzés napján számíthatnak Gulácsiék. A St. Pauli vasárnap 0-0-s edzőmeccsen fogadta a Werder Brement, és a hamburgi hóhelyzet miatt már akkor is hajszálon múlt a megrendezés. Csak a város köztisztasági szolgálata és 50 önkéntes jóvoltából sikerült megtisztítani a stadiont és közvetlen környezetét. Azóta pedig csak egyre rosszabbak a kilátások: már csütörtökre is nagy havazást jósoltak, pénteken pedig újabb 20-25 centi hullhat.

Közbeszólhat a hamburgi havazás

„Természetesen felkészülünk, de ki kell várnunk, hogyan alakul az időjárás, és valóban lesz-e olyan heves havazás pénteken, amilyet előrejeleznek. Különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, hogy cselekedni tudjunk, és folyamatosan kommunikálunk minden érintettel” – közölte a hamburgi vigalmi negyed Bundesliga-klubja.

A különleges hangulatú Millerntor-stadion gyepe miatt nem aggódnak, hiszen maga a pálya fűthető, és gyorsan elvezeti a vizet. A játéktérrel legfeljebb akkor lehet probléma, ha közvetlenül a meccs előtt vagy közben zúdul rá nagy mennyiségű hó.

Absolutes Katastrophenwetter in Hamburg. Es schneit wie hulle. Man sieht die Hand vor Augen nicht. Die Wege sind überfroren, jetzt frischer Schnee drauf, extrem rutschig, Straßen nicht gestreut. Schneckentempo auf der Hauptstraße ist noch möglich. pic.twitter.com/Dw5OLWCvbM — Ellen Ripley Parody 📯 (@kohortenmische) January 8, 2026

Sokkal aggasztóbb a helyzet a stadionhoz vezető utak és a lelátók állapota miatt. Annak ellenére is, hogy a napok óta tartó ítéletidő miatt a városvezetők felfüggesztették az útszóró só használatának tilalmát. Ha a szurkolók biztonsága nem garantálható, akkor inkább elhalasztják a mérkőzést.

Péntek estig nem valószínű végleges döntés, erre minden bizonnyal szombatig várni kell.

A Bundesliga állása: Bayern München 41 pont Borussia Dortmund 32 Bayer Leverkusen 29 (33-20) RB Leipzig 29 (30-19)

A St. Pauli játékosai a futball mellett hógolyózással is készülnek Gulácsiék ellen: