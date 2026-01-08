Fenyegető veszély, Gulácsi nem védhet a Bundesligában?
A 2026-os német futballrajton rögtön borulhat minden terv. Akkora a havazás Hamburgban, hogy veszélybe került a St. Pauli–RB Leipzig Bundesliga-meccs megrendezése.
Hókáosz fenyeget, elhalaszthatják a szombatra (15.30, tv: Aréna 4) tervezett St. Pauli–RB Leipzig mérkőzést a német labdarúgó-Bundesliga 16. fordulójában. Az időjárás alakulásától függően nagyon is elképzelhető, hogy a háromhetes téli szünet után már a 2026-os német futballrajton borul minden a havazás miatt: könnyen meglehet, hogy Gulácsi Péter és Orbán Willi dobogóért és Bajnokok Ligája-indulásért küzdő csapata nem játszhat az osztályozós (16.) helyen szerénykedő hamburgiak vendégeként.
A Német Labdarúgóliga (DFL) illetékeseit már riasztották az ügyben, de döntésre csak a mérkőzés napján számíthatnak Gulácsiék. A St. Pauli vasárnap 0-0-s edzőmeccsen fogadta a Werder Brement, és a hamburgi hóhelyzet miatt már akkor is hajszálon múlt a megrendezés. Csak a város köztisztasági szolgálata és 50 önkéntes jóvoltából sikerült megtisztítani a stadiont és közvetlen környezetét. Azóta pedig csak egyre rosszabbak a kilátások: már csütörtökre is nagy havazást jósoltak, pénteken pedig újabb 20-25 centi hullhat.
Közbeszólhat a hamburgi havazás
„Természetesen felkészülünk, de ki kell várnunk, hogyan alakul az időjárás, és valóban lesz-e olyan heves havazás pénteken, amilyet előrejeleznek. Különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, hogy cselekedni tudjunk, és folyamatosan kommunikálunk minden érintettel” – közölte a hamburgi vigalmi negyed Bundesliga-klubja.
A különleges hangulatú Millerntor-stadion gyepe miatt nem aggódnak, hiszen maga a pálya fűthető, és gyorsan elvezeti a vizet. A játéktérrel legfeljebb akkor lehet probléma, ha közvetlenül a meccs előtt vagy közben zúdul rá nagy mennyiségű hó.
Sokkal aggasztóbb a helyzet a stadionhoz vezető utak és a lelátók állapota miatt. Annak ellenére is, hogy a napok óta tartó ítéletidő miatt a városvezetők felfüggesztették az útszóró só használatának tilalmát. Ha a szurkolók biztonsága nem garantálható, akkor inkább elhalasztják a mérkőzést.
Péntek estig nem valószínű végleges döntés, erre minden bizonnyal szombatig várni kell.
A Bundesliga állása:
- Bayern München 41 pont
- Borussia Dortmund 32
- Bayer Leverkusen 29 (33-20)
- RB Leipzig 29 (30-19)
A St. Pauli játékosai a futball mellett hógolyózással is készülnek Gulácsiék ellen:
