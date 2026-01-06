Kizárt dolog, Gulácsi Péterről megszületett a döntés Lipcsében
Kizárt, hogy pénzért értékesítse magyar kapusát az RB Leipzig. Gulácsi Péter jövője egy szempontból eldőlt.
Az üzleti szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyva úgy döntöttek Lipcsében, hogy nem adják el Gulácsi Pétert. Mint ismert, a magyar kapus szerződése nyáron lejár az RB Leipziggel, így most utoljára kaphatnának érte pénzt. Marcel Schäfer sportigazgató viszont úgy fogalmazott, kizárt, hogy a hálóőr télen távozzon.
Gulácsi Péter marad Lipcsében
Gulácsi értékét még 35 évesen is 2 millió euróra (770 millió Ft) becsüli a Transfermarkt, a Leipzig viszont a jelek szerint nem kér Gulácsi millióiból – írja a Magyar Nemzet. Ugyanis, amikor a sportigazgatót arról kérdezték, hogy a télen távozhat-e a kapus, úgy fogalmazott:
Ez kizárt, ebben teljesen biztos vagyok.
Így tehát Gulácsi jövője abból a szempontból mindenképpen eldőlt, hogy pénzért nem adja el az RB Leipzig. Tehát vagy hosszabbít és marad, vagy a nyáron ingyen távozik.
Már két-három alkalommal összeültünk, nyíltan és őszintén megbeszéltük a kérdéseket
– idézi Marcel Schäfer szavait a Bild.
Hogyan alakul a sportszakmai oldal, milyen szerepet tölt be, milyet szánunk neki, esetleg szeretne-e valami újba fogni.
A sportigazgató elmondta, természetesen a pénzügyi kérdések is szóba kerültek.
Ő egy nagyon nagyra tartott játékos, aki mindig kiválóan teljesített. Az elmúlt fél évben is nagy szerepet vállalt abban, hogy csapatként nagy fejlődést értünk el.
Közben a Kicker azt írja, hogy Gulácsi maradni akar, akár második számú kapusként is, és ezt már közölte is a lipcsei vezetőkkel.
Minden meccsnap ünnepnek számít
