Kizárt dolog, Gulácsi Péterről megszületett a döntés Lipcsében

Kizárt, hogy pénzért értékesítse magyar kapusát az RB Leipzig. Gulácsi Péter jövője egy szempontból eldőlt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.01.06. 17:15
Gulácsi Péter RB Leipzig Lipcse

Az üzleti szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyva úgy döntöttek Lipcsében, hogy nem adják el Gulácsi Pétert. Mint ismert, a magyar kapus szerződése nyáron lejár az RB Leipziggel, így most utoljára kaphatnának érte pénzt. Marcel Schäfer sportigazgató viszont úgy fogalmazott, kizárt, hogy a hálóőr télen távozzon.

Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa
Kizárt, hogy pénzért értékesítse Gulácsi Pétert az RB Leipzig Fotó: Getty Images

Gulácsi Péter marad Lipcsében

Gulácsi értékét még 35 évesen is 2 millió euróra (770 millió Ft) becsüli a Transfermarkt, a Leipzig viszont a jelek szerint nem kér Gulácsi millióiból – írja a Magyar Nemzet. Ugyanis, amikor a sportigazgatót arról kérdezték, hogy a télen távozhat-e a kapus, úgy fogalmazott: 

Ez kizárt, ebben teljesen biztos vagyok.

Így tehát Gulácsi jövője abból a szempontból mindenképpen eldőlt, hogy pénzért nem adja el az RB Leipzig. Tehát vagy hosszabbít és marad, vagy a nyáron ingyen távozik.

Már két-három alkalommal összeültünk, nyíltan és őszintén megbeszéltük a kérdéseket

– idézi Marcel Schäfer szavait a Bild.

Hogyan alakul a sportszakmai oldal, milyen szerepet tölt be, milyet szánunk neki, esetleg szeretne-e valami újba fogni.

A sportigazgató elmondta, természetesen a pénzügyi kérdések is szóba kerültek.

Ő egy nagyon nagyra tartott játékos, aki mindig kiválóan teljesített. Az elmúlt fél évben is nagy szerepet vállalt abban, hogy csapatként nagy fejlődést értünk el.

Közben a Kicker azt írja, hogy Gulácsi maradni akar, akár második számú kapusként is, és ezt már közölte is a lipcsei vezetőkkel.

Minden meccsnap ünnepnek számít

