Eldőlt, meghozta a döntést Gulácsi Péterről az RB Leipzig

A lehető legrosszabbkor jött a hír Gulácsi Péterről, hogy az RB Leipzig portugáliai edzőtáborában probléma akadt a térdével, idő előtt abba kellett hagynia az egyik edzést és kikerült a csapatból, így nem vesz részt egy hétfői, csapaton belüli barátságos mérkőzésen. A kapus jövőjéről ugyanis a tábor ideje alatt döntenek – bár az elmúlt időszakban hiába féltették a helyét már többször is, rendre az első számú hálóőr maradt a 23 éves Maarten Vandevoordttal szemben.

Az RB Leipzig szakmai stábjának döntése szerint Gulácsi Péter térdproblémái miatt nem játszhat a csapaton belüli, hétfői barátságos mérkőzésen (Fotó: Adam Pretty)

Gulácsi Péter sérülésén sok múlhat

Gulácsinak nyáron lejár a szerződése és az új megállapodásról szóló tárgyalások korábban elakadtak, ezért a hírek szerint Marcel Schäfer sportigazgató azt tervezte el, hogy a csapat portugáliai edzőtábora alatt leül tárgyalni a magyar kapussal – aki maga is szeretné, ha minél hamarabb tisztázódna a jövője. Ezért is jött a legrosszabbkor a hír, hogy Gulácsi Péter térdproblémák miatt idő előtt az öltözőbe vonult az egyik edzésről. Bár a Sky Sports újságírója, Philipp Hinze úgy értesült, hogy Gulácsi állapota nem súlyos, és a kapus vasárnap délután már egy könnyű edzést is tudott teljesíteni, a klub hivatalos, hétfői tájékoztatása szerint a hálóőr továbbra is egyéni tréningeket folytat, és a szakmai stáb úgy döntött, Gulácsi nem vesz részt a hétfői, csapaton belüli barátságos mérkőzésen.

Egy sérülés mindig rosszkor jön, de ebben az esetben akár Gulácsi jövője is múlhat rajta, ha a fiatal Maarten Vandevoordt az edzőtábor ideje alatt meggyőzi a szakmai stábot arról, hogy inkább vele tervezzenek a jövőben első számú kapusként. Sőt, egy esetleges kihagyás azért is jönne most rosszul a 35 éves magyar kapus számára, mert állítólag angol, olasz és német csapatok is figyelik, ami pályafutása utolsó nagy dobása lehetne.