Gulácsi Péter januárban klubot válthat, a Premier League-be kerülhet

Nyáron lejár a szerződése a magyar kapusnak Lipcsében. Ha a német klub nem szeretné ingyen elengedni Gulácsi Pétert, akkor januárban kaphat érte pénzt utoljára.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.12.31. 07:30
gulácsi péter rb leipzig premier league

Csütörtökön nyílik a téli átigazolási időszak, így máris megindult a pletykaáradat. A Bild például úgy tudja, hogy az RB Leipzig sportigazgatója, Marcel Schafer azt tervezi, hogy januárban leül tárgyalni Gulácsi Péterrel, akinek nyáron lejár a szerződése, és a német csapat januárban még pénzt kaphatna érte.

Gulácsi Péter
Gulácsi Péter jövője kérdőjeles Lipcsében (Fotó: NurPhoto via AFP)

Gulácsi Péter: megy vagy marad?

Állítólag több csapat is szívesen a soraiban tudná a 35 éves kapust, angol (Premier League), olasz (Serie A) és német (Bundesliga) klubok kívánságlistáján szerepel, akikkel január elsejével szabadon tárgyalhat, vagy akár előszerződést is köthet velük, amennyiben a távozás mellett dönt – írja az Origo

Azért a feltételes mód, mert a Lipcse és Gulácsi is nyitott a folytatásra, de az új megállapodásról szóló tárgyalások az elmúlt hetekben elakadtak, így felerősödtek azok a hangok, miszerint 11 év után távozhat az RB Leipzigtől.

