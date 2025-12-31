Gulácsi Péter januárban klubot válthat, a Premier League-be kerülhet
Nyáron lejár a szerződése a magyar kapusnak Lipcsében. Ha a német klub nem szeretné ingyen elengedni Gulácsi Pétert, akkor januárban kaphat érte pénzt utoljára.
Csütörtökön nyílik a téli átigazolási időszak, így máris megindult a pletykaáradat. A Bild például úgy tudja, hogy az RB Leipzig sportigazgatója, Marcel Schafer azt tervezi, hogy januárban leül tárgyalni Gulácsi Péterrel, akinek nyáron lejár a szerződése, és a német csapat januárban még pénzt kaphatna érte.
Gulácsi Péter: megy vagy marad?
Állítólag több csapat is szívesen a soraiban tudná a 35 éves kapust, angol (Premier League), olasz (Serie A) és német (Bundesliga) klubok kívánságlistáján szerepel, akikkel január elsejével szabadon tárgyalhat, vagy akár előszerződést is köthet velük, amennyiben a távozás mellett dönt – írja az Origo.
Azért a feltételes mód, mert a Lipcse és Gulácsi is nyitott a folytatásra, de az új megállapodásról szóló tárgyalások az elmúlt hetekben elakadtak, így felerősödtek azok a hangok, miszerint 11 év után távozhat az RB Leipzigtől.
Minden meccsnap ünnepnek számít
